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رغم فوائده العديدة.. أضرار لا تعرفها عن الشوفان

10
APRIL
2019
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لا شك أن الشوفان من أفضل الحبوب الكاملة التي ينصح أخصائيو التغذية بتناولها، بفضل فوائده العديدة للجهاز الهضمي، وغناه بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، إلا أن ما لا يعرفه بعض محبي هذا الغذاء أن له أضراراً في حال زادت الكميات التي يتم تناولها.
ما هي أضرار الشوفان؟
 
فالإفراط في تناول الشوفان قد يسبب بعض الأضرار، منها:
 
قد تعيق كثرة الألياف المتواجدة في الشوفان عملية الهضم، إذا لم تكن معدتك معتادة عليها، فتشعر بالانتفاخ، وتقلصات في المعدة، والكتام، أو حتى الإسهال.
 
كما يفضل تجنب تناول الشوفان إذا كان لديك مشاكل مثل صعوبة بلع الطعام، أو مشاكل في مضغ الطعام، أو إذا كان لديك مشكلة في المضغ بسبب الأسنان المفقودة، أو مشاكل في الأسنان عموما. فالشوفان غير مطحون جيدا يمكن أن يسبب انسدادا في الأمعاء.
 
ويُنصح بتجنب تناول الشوفان في حالة اضطرابات الجهاز الهضمي، بما في ذلك اضطرابات المريء، والمعدة، والأمعاء، لأن مشاكل الجهاز الهضمي تطيل الوقت الذي يستغرقه الطعام ليتم هضمه، الأمر الذي يمكن أن يسبب انسداد في الأمعاء.
 
إلى ذلك، قد يسبب استخدام البعض للشوفان نظرا لقيمته الغذائية المرتفعة بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، كقناع للوجه، أو مقشر للبشرة، الحساسية.
 
لذا ينصح المختصون باختبار القناع مثلاً على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه موضعيا.
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