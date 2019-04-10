living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للسيدات بعد الثلاثين.. لا تأكلي هذه الأطعمة!

10
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كلما اقتربت المرأة من منتصف العمر ، يزداد خطر الإصابة بأمراض معينة، ويلعب النظام الغذائي دوراً هائلاً في الوقاية من السرطان ومرض السكري وأمراض القلب، وذلك وفقاً لتقرير موقع "health"، وبالتالي فإن التخلص من بعض الأشياء السيئة يزيد من احتمالات بقائك بصحة جيدة.
 
الزبادي ذو النكهات
تحتوي أصناف الزبادى ذي النكهات على السكر المضاف في كل وجبة.
 
الصويا
هنا عنصر آخر من المفترض أن يكون صحيًا ولكن في الواقع ليس أفضل من اللحم الذي تحاول استبداله، فقد يؤدي الصويا إلى زيادة الالتهابات في الجسم وقد يتعارض مع وظائف الغدة الدرقية.
 
الأسماك المستزرعة
حوالي 70% من الأسماك التي ستجدها في السوق هي أسماك مستزرعة، لكنك يجب تجنب تلك الأسماك المستزرعة لأنه يتم إطعامها نظامًا غذائيًا ممتلئًا بالمضادات الحيوية، بالإضافة إلى طعام مصبوغ خصيصًا لتلوين اللحوم بطريقة تجعلها تبدو صحية.
 
الخبز الأبيض
الخبز الأبيض يرفع نسبة السكر في الدم ولا يحتوي على أي من الفيتامينات والمعادن الموجودة في القمح الكامل، كما يحتوي الخبز الأبيض أيضًا على ألياف أقل من القمح الكامل، وتساعد الألياف مع تقدم العمر فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.
 
عصير الفاكهة
عندما يتم استخراج العصير من الفاكهة، يفقد كل الألياف المفيدة منه، وتساعد الألياف على تخفيف معدل السكر في مجرى الدم، كما أن معظم العصائر التجارية مليئة بالسكر، وغالبًا ما يتم تبخيرها، مما يعني أن أي مواد غذائية حساسة للحرارة يتم إتلافها قبل أن يصل المنتج إليك.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout