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باختصار ومن دون تعقيد... 3 نصائح بسيطة من امرأة خسرت 55 كيلوغراماً

9
APRIL
2019
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لها - تمكنت الأميركية هانا كايسي من خسارة 55 كيلوغراماً بعدما وصل وزنها إلى أكثر من 120 كيلوغراماً.
 
وفي التفاصيل أن الشابة التي تبلغ اليوم الـ34 عاماً بدأت تكتسب الوزن عندما كانت لا تزال طالبة بسبب شعورها بالتوتر الذي كان يدفعها إلى تناول الطعام.
 
وحسب ما نشرت في مدونتها الخاصةلم يكن بإمكانها التوقف عن تناول الفوشار المصنوع من الزبدة.كما أن وزنها وصل إلى 120 كيلوغراماً وسبب معاناتها من ألم في المفاصل ومن ارتفاع في ضغط الدمواضطرابات هضمية.
 
واكتشفت أن السراويل ذات المقاسات الكبيرة جداً لم تعد تناسبها. ولهذا أطلقت مدونة لتبدأ من خلالها مسيرة خسارة الوزن. وانطلقت هذه المسيرة من امتناعها عن تناول الأطعمة الجاهزة والاكتفاء بتلك التي يتم تحضيرها في المنزل.
 
وهكذا خسرت 20 كيلو في 4 أشهر. والتزمت بممارسة التمارين واتباع نظام حياتي صحي حتى تمكنت من خسارة أكثر من 55 كيلوغراماً. ومن خلال مدونتها وجهت 3 نصائح بسيطة إلى كل من يريد خسارة وزنه الزائد:
 
1 نظموا علاقتكم مع الأطعمة التي تحتوي على السكّر واحرصوا على شرب الماء أو الشاي غير المحلّى.
 
2 إحذروا الاعتقادات الخاطئة. فالرجيم الخالي من الغلوتين مثلاً لا يساعد دائماً على خسارة الوزن. إذاً ركزوا على الأطعمة الطبيعية.
 
3 تحركوا كل يوم أكثر من اليوم السابق. وهكذا ومع مرور الأشهر ستذهلكم النتيجة.
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