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5 نصائح لتحسين نوعية النوم

9
APRIL
2019
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قدمت طبيبة أسرة خبيرة بمسائل الصحة والرفاهية، خمس نصائح لتحسين نوعية النوم.
 
ونشرت مجلة "Express" نصائح الطبيبة، بيكسي ماكين، بشأن تحسين نوعية النوم، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الناس يعانون من الأرق، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، إذ يعاني من اضطراب النوم ثلث سكان المعمورة.
 
وتقول ماكين: "قلة النوم تحفز ليس فقط الشعور بالتعب في اليوم التالي، بل وتؤثر في الصحة النفسية والبدنية وكذلك في العلاقة بالمحيطين".
 
وتشير الخبيرة إلى أن إجراءات بسيطة تساعد على تحسين النوم ومنها:
 
1- الاسترخاء
 
ترى الخبيرة أن أحد الأسباب الرئيسة للأرق عند الإنسان المعاصر هو التوتر النفسي والعاطفي. لذلك، من أجل تحسين نوعية النوم، يجب أولا الاسترخاء، بتناول شاي الأعشاب أو قراءة كتاب، أو أخذ حمام مع زيوت معطرة.
 
2- ظلام كامل
 
يجب أن يخيم الظلام تماما في غرفة النوم، لأن الظلام يساعد على زيادة إفراز "هرمون النوم" ميلاتونين، المسؤول عن إيقاع الساعة البيولوجية للجسم.
 
3- عدم البقاء في الفراش عند الأرق
 
تنصح الخبيرة بالنهوض وترك غرفة النوم في حالة الأرق (مثلا الذهاب إلى غرفة ثانية وقراءة كتاب ما).
 
4- لا تستخدم الهاتف الذكي قبل النوم
 
يجب التخلي عن استخدام الهاتف الذكي وغيره من الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة من الذهاب للنوم على الأقل، لأن إضاءتها تحفز الدماغ، فهذه الأجهزة تعرقل إفراز هرمون ميلاتونين.
 
5- عدم النوم نهارا وعدم تناول الطعام متأخرا
 
تقول الخبيرة إنه عند وجود اضطرابات في النوم، يجب التخلي عن النوم في النهار، وعدم تناول الطعام في وقت متأخر.
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