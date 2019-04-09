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استخدام الفياغرا لعلاج حالة حمل خطيرة!

9
APRIL
2019
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يزعم علماء أنه يمكن استخدام الفياغرا كعلاج "غير مرجح" للحوامل اللواتي يعانين من حالة خطيرة تسمى "ما قبل تسمم الحمل".
 
ويمكن استخدام أقراص تحفيز الانتصاب لتخفيض ضغط الدم، لدى النساء اللاتي يعانين من حالة تؤثر عليهن وعلى الأجنة.
 
وتسبب حالة "ما قبل تسمم الحمل" صداعا وألما شديدا لدى الأم، كما تزيد من خطر إصابة الطفل بسكتة دماغية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، في حياته اللاحقة.
 
واكتشف باحثو جامعة "ميسيسيبي" أن تناول العنصر النشط في الفياغرا "sildenafil citrate"، يمكن أن يحمي قلب الجنين قبل ولادته.
 
وفي الدراسة التي أجريت على الفئران، وجدوا أنه عند تقديم الفياغرا للقوارض، ارتفع ضغط الدم لديها بمعدل أقل عندما تعرضت للإجهاد الناتج عن محاكاة "ما قبل تسمم الحمل".
 
وقالت قائدة الدراسة وطالبة الدكتوراه، هانا توربفيل: "الهدف النهائي من عملنا هو تحسين صحة النساء والأطفال الذين يعانون من آثار (ما قبل تسمم الحمل)، على المدى الطويل. وهناك إرشادات محدودة لمعالجة المخاطر الصحية لدى هذه المجموعات".
 
وفي دراسة سابقة، وجد فريق البحث نفسه أن "sildenafil" يمكنه علاج تسمم الحمل بنجاح، مع تقليل ضغط الدم لدى الفئران التي لم تولد بعد.
 
ومن المقرر تقديم نتائج الدراسة الحديثة في الاجتماع السنوي للجمعية الفسيولوجية الأمريكية في أورلاندو، فلوريدا.
روسيا اليوم
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