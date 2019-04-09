الوقاية من سرطان الثدي (د. حنينا أبي نادر)

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يُشَكّل سرطان الثدي ثلاثين بالمائة من مُجمَل أنواع السرطانات عند النساء، وهو المُسَبِّب الأول للموت في البلدان غير النامية، ويأتي سرطان الثدي في المرتبة الثانية بعد سرطان الرئة في البلدان النامية. وفي ما يُقارِب العشرين بالمئة من الحالات، يكون سرطان الثدي وراثياً. أمّا العوامل المُسَبِّبة لهذا المرض فهي التالية: العمر، عدم الإنجاب، الحملْ الأول في عمر مُتَقَدِّم، والمرحلة الأولى من البلوغ، وسن اليأس (أو إنقطاع الحَيضْ) الذي يأتي متأخّراً، والعلاج بالهرمونات، بالإضافة إلى البدانة.

من الضروري إستشارة الطبيب عند وجود ورم في الثدي غير مُنْتَظِم، صلب وجامد. إجراء صورة أشعة للثدي مَوْضِع جَدَل، إلاّ أنّه يُنْصَحُ بها بعد سن الأربعين في أوروبا لجميع النساء، وبعد سن الخمسين في الولايات المتّحدة، كُلْ سنتين، على أن يتوقَّف هذا الأمر بعد الخامسة والسبعين.

وفي لبنان، خَطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد، ولا بُدَّ من إجراء صورة شعاعيّة للثدي كل سنتين وبدءاً من سن الأربعين، وخطورة سرطان الثدي تعود لحجم الورم ومدى انتشاره، وإصابة الغدد اللمفويّة.

أمّا نجاح العلاج أو فشله، فهو يتعلَّق بالمرحلة التي بلغها السرطان.

ومن المؤكّد أن التشخيص المُبْكِر للسرطان يُعطي أفضل الفُرَص لعلاجه والشفاء منه.