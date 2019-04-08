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دراسة تكشف الحقيقة بشأن "خرافة" الأطعمة الحلوة

8
APRIL
2019
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لطالما لجأ الكثير من الناس إلى الشوكولاتة والأطعمة ذات المذاق الحلو لتحسين مزاجهم، إلا أن دراسة جديدة وجدت أن هذه المأكولات "تعكر المزاج"، وأن "اندفاع السكر" في الجسم ما هو إلا "خرافة".
 
وأجرى علماء من جامعتي ووريك ولانكستر البريطانيتين، وهومبولدت الألمانية، دراسة جمعوا فيها بيانات من 31 دراسة سابقة ضمت 1300 مشارك، لمعرفة تأثيرات الأطعمة السكرية على مشاعر الشخص، مثل الغضب واليقظة والاكتئاب والإعياء.
 
ووجدت دراستهم، أن استهلاك الشخص للسكريات لا يؤثر على المزاج، بغض النظر عن الكميات التي تناولها، حسب ما ذكرت  صحيفة "الميرور" البريطانية.
 
وقال كونستانتينوس مانتانتزيس، الذي قاد الدراسة: "فكرة أن السكر قادر على تحسين المزاج منتشرة بشدة في الثقافات الشعبية، إلى درجة تدفع الكثير من الناس لشرب المشروبات التي تحتوي على السكر، ليصبحون أكثر تنبها أو يحاربون الإعياء".
 
وتابع: "النتائج التي توصلنا لها تؤكد أن هذه المعتقدات غير صحيحة، بل على العكس، فإن السكر يؤدي إلى تعكير المزاج".
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