5 مأكولات تُعزِّز الشباب وأخرى تعكسه

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ابتعدوا من كريمات الوجه الباهظة الثمن وابحثوا جيداً في مطبخكم عن بعض المواد الطبيعية إذا أردتم إعادة عقارب الزمن إلى الوراء. مستحضرات التجميل ليست وحدها التي تساعد على تأخير الشيخوخة، إنما تناول مأكولات معيّنة يحقّق بدوره هذا الهدف.

تماماً كما هناك أطعمة تحافظ على نضارة الوجه والشباب، ثبُت أنّ بعض المنتجات يعمل بطريقة مضادة تماماً. اكتشفوا أولاً أفضل المأكولات المفيدة للشعر، والبشرة، والأظافر والشباب بشكل عام، إستناداً إلى إختصاصية التغذية، راكيل هارلتي، من كولومبيا:

الجبنة

ليس من المحبّذ الإفراط في تناول الأجبان يومياً، لكنّ دراسة أجرتها «Academy of General Dentistry» عام 2013 وجدت أنّ قضم الجبنة بعد الوجبة الغذائية قد ينعكس إيجاباً على الأسنان. يرجع الفضل من جهة إلى احتوائها على الكالسيوم الذي يساعد على بناء أسنان قويّة. ومن ناحية أخرى، فإنّ استهلاك القليل من جبنة تشيدر قد يتصدّى للحامض الناتج بعد كل وجبة طعام.

البندورة

الحفاظ على بشرة شابة لا يتطلّب وضع واقي الشمس فقط، إنما أيضاً تناول كثير من البندورة. هذه الأخيرة غنيّة بمادة «Lycopene» المضادة للأكسدة والتي تتمتع بخصائص تحمي من الشمس طبيعياً. وصلصة البندورة هي من أفضل مصادر الـ»Lycopene»، وتناول ملعقة كبيرة منها يومياً، من خلال إضافتها إلى المعكرونة مثلاً، قد يُحدث فارقاً كبيراً في البشرة.

زيت الزيتون

من الجيّد ترطيب البشرة بواسطة زيت الزيتون، واستخدامه على الشعر بما أنه يُنعّمه ويسيطر على قشرة الرأس. من جهة أخرى، يجب عدم الخوف من استهلاكه لغناه بالسعرات الحرارية، فهو نوع من الدهون الجيّدة التي لا غِنى عنها لبشرة صحّية بما أنها تُرطّبها وتخفض الالتهاب.

السلمون

عندما يتعلّق الأمر بالجسم والمظهر، فإنّ السلمون المشويّ أو المطبوخ على البخار هو حتماً «Superfood». توافر الدهون في النظام الغذائي أمر أساسي لبشرة صحّية ومغذّية، لكن يجب الحرص على اختيار الأنواع الصحّية وتحديداً غير المشبّعة. السمك الدهني، والمكسرات، والبذور، والأفوكا هي من أفضل مصادر الدهون على الإطلاق. فضلاً عن أنها تحتوي على الأوميغا 3، ومضادات الأكسدة، كالسلينيوم والفيتامين E، التي تحمي من الجذور الحرّة التي تضرّ البشرة وتُسرّع شيخوختها.

البطيخ

صحيح أنه مؤلّف من 92 في المئة من المياه، ولكن هذا لا يعني أنه يخلو من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة المُبكرة. إنه في الواقع غنيّ بالفيتامين A الذي يساعد على الوقاية من البثور والحفاظ على ترطيب البشرة. فضلاً عن أنه يحتوي على نسبة عالية من الـ«Lycopene»، جنباً إلى مادة «Carotene» التي ثبُت أنها تخفّض الأكسدة التي تسبّب شيخوخة الجلد.

المأكولات الضارة

وفي مقابل هذه اللائحة، هناك 5 مواد مسؤولة بشكل كبير عن جعلكم تبدون أكبر سنّاً:

السكر

لا يضرّ الأسنان فحسب، إنما يستطيع أيضاً تسريع شيخوخة البشرة. إنتاج الكولاجين ينخفض طبيعياً مع التقدم في العمر، غير أنّ الإفراط في استهلاك السكر يُفاقم هذا الإجراء ويحفّز أيضاً البثور.

الكافيين

كثرة استهلاك مصادر الكافيين تحفّز احتمال ظهور تجاعيد إضافية. هذه المادة تملك تأثيراً على الشيخوخة لأنها تعزّز إفراز هورمون التوتر «كورتيزول» الذي يؤدي إلى زيادة الدهون وجعل الإنسان يبدو أكبر سنّاً. ليس المطلوب التخلّص كلّياً من القهوة، إنما شربها باعتدال (300 ملغ في اليوم) واحتساء الكثير من المياه.

الغذاء المُتفحِّم

تشكُّل طبقة سوداء على الطعام نتيجة المبالغة في شَويه يولّد فيه هيدروكربونات موالية للالتهابات قد تدمّر الكولاجين. المطلوب التخلّص من الطبقة السوداء قبل تناول شريحة اللحم، والانتباه إلى طريقة الشَوي.

الكحول

بما أنّ هذه المشروبات تسبّب جفاف الجسم، فهي تجعل البشرة جافة وعرضة للتجاعيد المُبكرة. فضلاً عن أنها تعوق النوم السليم، الأمر الذي يؤثر سلباً في نضارة الوجه.

الملح

لا شكّ في أن الملح مُكوِّن أساسي لأطباق كثيرة، ولكنّ المبالغة في استهلاكه لن تسبب احتباس السوائل وارتفاع الضغط فحسب، إنما ستُلحق الأذى بالبشرة أيضاً. أظهرت دراسة نُشرت في «Science Translational Medicine» عام 2019 أنّ كثرة الملح تُحفّز الاستجابة الالتهابية من الجهاز المناعي، الأمر الذي يُفاقم الإكزيما. في حال الاستيقاظ صباحاً بعينين متورّمتين وجافتين، فإنّ كيس التشيبس المُستهلك مساءً قد يكون السبب.