living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احتمال إصابة 1250 تلميذا أمريكيا بالإيدز والتهاب الكبد إثر "خطأ طبي"

5
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ظهرت أنباء تفيد باحتمال إصابة 1250 تلميذا في مدينة سياتل الأمريكية، بأمراض خطيرة كالتهاب الكبد والإيدز، وذلك على إثر تطبيبهم في 12 عيادة أسنان مدرسية.
 
وكتبت شركة "Neighborcare Health"، المشغلة للعيادات الطبية، رسالة إلى أهالي الطلاب، أبلغتهم فيها أن أدوات طبية مستخدمة في علاج الأطفال تم تطهيرها، ولكنها لم "تعقم حراريا" بما يكفي.
 
وقد ينجم عما سبق تجمع البكتيريا وسوائل جسدية في أدوات حفر الأسنان ومقابضها، التي جرى استخدامها أثناء علاج مئات الأطفال في سياتل، منذ عام 2017 وحتى 4 مارس الماضي.
 
كما أضافت الشركة الأمريكية أن أجهزة الحفر ومقابضها جرى تطهيرها باستخدام محلول مطهر خاص، قادر على قتل مسببات الإيدز والتهاب الكبد، إلا أن طاقمها الطبي لم يضعها في غرف التعقيم البخاري، حسب ما تنص عليه السياسة الداخلية لـ "Neighborcare".
 
وأضافت الشركة أنه جرى كشف المشكلة مؤخرا، وأنها أعادت تلقين طاقمها الطبي في المدارس كيفية إجراء عمليات التعقيم المناسبة، في حين عرضت "Neighborcare Health" على الأهالي، فحص جميع الأطفال الذين جرى تطبيبهم في "العيادات المشبوهة"، وبالمجان. 
 
وأكدت مديرية الصحة في مقاطعة "كينغ"، التي تتبع لها مدينة سياتل، أن خطر إصابة التلاميذ ضئيل وأنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن إصابات خطيرة بينهم.
 
وختمت الشركة رسالتها للأهالي بالاعتذار رسميا عن الحادثة وما قد ينجم عنها، مع العلم أن تقارير محلية أشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة على ارتكاب أخطاء فادحة، تتعلق بالعناية بالمرضى.
 
كما أنها ليست الحادثة الأولى التي يتعرض فيها عدد كبير من المرضى لخطر العدوى بأمراض خطيرة، في الولايات المتحدة، بسبب سوء تطبيق إجراءات النظافة والعناية بالمرضى.
 
ففي ديسمبر من عام 2018، كشف تقرير عن احتمال إصابة أكثر من 3000 شخص بمرض الإيدز والتهاب الكبد، إثر زيارتهم لمركز جراحة في بلدة سادل بروك، الواقعة في ولاية نيوجيرسي، ويدعى "HealthPlus".
 
وأضاف التقرير أن الفضيحة الأخيرة كان سببها تخزين الأدوية الطبية بطرق غير ملائمة، وكذلك ممارسات فقيرة في التعقيم، بينما أكدت مديرية الصحة في نيوجرسي، أن غرف العمليات لم يجر تنظيفها وتطهيرها بشكل جيد بين عملية وأخرى.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout