لقاح جديد لعلاج ورم الدماغ يجتاز الاختبارات الأولية

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أظهرت نتائج الاختبارات السريرية الأولى للقاح جديد مضاد للأرومة الدبقية فعاليته العالية في كبح نمو الأورام.

واختبر علماء جامعة توماس جيفرسون لقاح "IGV-001" المضاد لسرطان الدماغ في الولايات المتحدة على 33 مريضا، شخصت إصابتهم بورم أرومي دبقي (سرطان الدماغ).

ووفقا للباحثين، فقد "أبطأ اللقاح نمو الورم وأطال عمر المرضى عدة أشهر"، والمهم في الأمر عدم اكتشاف أعراض جانبية له.

وجاء في بيان نشره الباحثون أن أساس هذا اللقاح هو خلايا سرطانية مأخوذة من مريض خلال عملية جراحية لاستئصال الورم. وتعالج هذه الخلايا بمواد خاصة، ومن ثم تحقن في الجسم ثانية.

واستخدم الباحثون جرعتين مختلفتين من هذه الخلايا في اختبارات المرحلة الأولى، وتبين أنه عند استخدام الجرعة الأكبر، يتوقف نمو الورم ويعيش المريض 21.9 شهر. في حين عاش المرضى الذين تلقوا علاجا تقليديا 14.6 شهر. ويضيف الباحثون أنهم راقبوا حالة بعض المرضى بعد استخدام اللقاح لفترة بلغت 39 شهرا.

ومن المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية للاختبارات السريرية لهذا اللقاح الفعال في الأشهر الأخيرة من السنة الجارية.