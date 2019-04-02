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6 أطعمة صحية يمكن أن تدمرك عند الإفراط في استهلاكها

2
APRIL
2019
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عربي21-  نشرت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الأطعمة التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بك إذا أفرطت في استهلاكها.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن طريقة اختيار الأطعمة ذات الجودة الغذائية تكمن في اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن يساهم في الحفاظ على صحتنا.
 
في هذا السياق، من الضروري أن نحيط علما بأن الاستهلاك المفرط لبعض الأطعمة الأكثر شعبية قد يزيد من خطر الموت، إذ أن شرب أكثر من 30 كوبا من الماء خلال ساعة، على سبيل المثال، كفيل بتعريض جسمنا للخطر.
 
وبينت الصحيفة، أولا، أن الأفوكادو يحتوي على قيمة غذائية كبيرة باعتباره مصدرا لا غنى عنه للدهون غير المشبعة المفيدة للجسم وكميات هامة من الألياف، ما جعله يسمى "بالذهب الأخضر". ويحتوي الأفوكادو على ضعف كمية البوتاسيوم الموجودة في الموز، لذلك، تعتبر كميات صغيرة من هذا المعدن صحية لجسمنا.
 
في المقابل، قد يؤدي استهلاك كمية هامة من هذا البوتاسيوم إلى تغيير معدل ضربات القلب، وحتى التسبب في إيقافه. بناء على ذلك، قد يؤدي تناول حوالي 200 قطعة من الأفوكادو بالنسبة للمرأة و240 قطعة للرجل، إلى الموت.
 
وأبرزت الصحيفة، ثانيا، أن التعلق الشديد بشرب القهوة شهد تراجعا تدريجيا مع تراكم الأدلة العلمية المتعلقة بهذا المشروب. وعموما، يرتبط الاستهلاك المتواصل للقهوة بزيادة طول العمر والصحة العامة. في المقابل، يزيد الكافيين من ضغط الدم حيث يتسبب شرب 50 كوبا بالنسبة للمرأة و70 كوبا للرجل في عدم انتظام معدل ضربات القلب بسبب الرجفان الأذيني.
 
وأضافت الصحيفة، ثالثا، أن الشوكولاتة السوداء لها العديد من الفوائد الصحية وتحتوي على ما لا يقل عن 70 بالمائة من الكاكاو، ما يجعلها حليفا مثاليا لصحة القلب لخُلوّها من السكريات الضارة. ويعد الثيوبرومين المركب المحفز للكاكاو الذي له تأثير مشابه للكافيين. وعند استهلاك الجرعة المناسبة، يساهم هذا المركب في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لكن الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى تمدد الشرايين وإلى تغيير معدل ضربات القلب على نحو خطير. نتيجة لذلك، يؤدي تناول 332 لوحة من الشوكولاتة السوداء بالنسبة للمرأة وحوالي 398 بالنسبة للرجل، إلى الموت.
 
وأوضحت الصحيفة، رابعا، أن البطيخ يحتوي على مادة الجلوتاثيون، أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، إلى جانب مادة السيترولين. لكنه يحتوي أيضا على كميات كبيرة من الماء، وبالتالي، يعتبر الموت بسبب التسمم المائي أمرا واردا جدا عندما تكون الخلايا العصبية غير قادرة على تحقيق التوازن بين مستويات الكهارل في الجسم. ويحدث ذلك بعد تناول ثلاث بطيخات كاملة بالنسبة للمرأة وأربع بطيخات كاملة بالنسبة للرجل.
 
وأبرزت الصحيفة، خامسا، أن تناول الكبد يوفر للجسم كميات هامة من الفيتامين ب12، الذي يعتبر مهما في تخليق الخلايا، والهيموغلوبين، وغيرها من العمليات الأيضية. واليوم، لا تعد مكملات فيتامين ب12 ضرورية إلا في حالة الحمل أو في حالة اتباع نظام غذائي نباتي. مع ذلك، يستحسن تجنب الإفراط في استهلاك أي نوع من الفيتامينات، لأن تناول حوالي 163 كيلوغراما من الكبد بالنسبة للمرأة و195.5 كيلوغراما بالنسبة للرجل، من شأنه أن يرفع الضغط داخل الجمجمة إلى مستويات خطيرة بسبب التشبع بفيتامين أ.
 
وأشارت الصحيفة، سادسا، إلى أن جوزة الطيب هي إحدى التوابل التي تعطي نكهة لا مثيل لها لأطباقنا دون الحاجة إلى إضافات غير مرغوب فيها على غرار المحليات أو الملح. وتحتوي هذه الجوزة على مركب الميريستيسين، الذي يعد بمثابة مؤثر عقلي. من هذا المنطلق، يسبب استهلاك جرعات تتكون من 22 كوبا من جوزة الطيب للمرأة و27 كوبا للرجل تسمما حادا يرافقه الغثيان والقيء والقلق والهلوسة وسلوك غير عقلاني. فضلا عن ذلك، قد تؤدي ذرة زائدة من هذا النوع من التوابل إلى فشل عضوي.
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