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دراسة تحذر آكلي اللحوم الحمراء من خطر مميت!

1
APRIL
2019
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أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة لوما لندا الأمريكية خطرا مميتا للحوم الحمراء، حيث أن تناول كميات صغيرة منها يوميا، يسبب زيادة في خطر الموت المبكر.
 
ودرس العلماء وحللوا خلال 17 سنة بيانات 96 ألف شخص، يتناولون اللحوم الحمراء. وقسم الباحثون المشتركين في الدراسة إلى خمس مجموعات على أساس كمية اللحوم التي يتناولونها في اليوم: 0 و4 و9.1 و15.6 و41.7 غرام.
 
وخلال فترة الدراسة، توفي 7961 من المشتركين في الدراسة لأسباب مختلفة.
 
وتوصل الباحثون إلى أن نسبة الوفيات بين الذين لا يتناولون اللحوم الحمراء مطلقا أقل بكثير منها بين الذين يتناولونها، وأن الذين يفرطون في تناولها كانت نسبة إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية عالية جدا وتسببت بوفاتهم.
 
وسبق أن أدرجت اللحوم الحمراء ومنتجاتها في قائمة المواد الغذائية المسرطنة، لذلك، ينصح الأطباء دائما بالتخلي عن تناولها أو التقليل من الكمية التي يتناولها الشخص في اليوم قدر الإمكان. ولكن نتائج هذه الدراسة أظهرت أنه حتى تناول كمية صغيرة منها يشكل خطورة على الصحة.
روسيا اليوم
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