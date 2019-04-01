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هذه الأطعمة تحولك "عجوزا" قبل الأوان.. احذرها

1
APRIL
2019
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يعتقد كثيرون ممن يسعون للحفاظ على بشرتهم نضرة أن السر يكمن في اتقاء أشعة الشمس واستخدام المرطبات، إلا أن موقع "هيلث لاين" الطبي كشف عن تأثير التغذية على شباب البشرة.
 
وحذر الموقع من أطعمة يؤدي تناولها إلى الإسراع من علامات الشيخوخة نستعرضها كما يلي:
 
الخبز الأبيض
 
قد ترفع الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الخبز الأبيض، نسبة الإصابة بالالتهابات التي تسرع بدورها من شيخوخة البشرة. ويمكن لمحبي الخبز استبدال الأبيض منه بالأسمر، الذي يكون غنيا بمضادات الأكسدة المفيدة، وخاليا من السكريات. 
 
السكر
 
يعد السكر العدو الأول للبشرة وأحد المسببين البارزين لحب الشباب، والمضرين الرئيسيين بالكولاجين. كما يتعاظم تأثير السكريات السلبي على البشرة عند تعرضها لفترات طويلة لأشعة الشمس.
 
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الزيوت والدهون
 
تجعل الزيوت المهدرجة جزئيا والدهون مثل الزبدة البشرة أكثر تحسسا للأشعة فوق البنفسجية التي تضر من جانبها الكولاجين ومرونة البشرة. وينصح الأطباء استبدال تلك المنتجات بأخرى صحية مثل زيت الزيتون أو تلك الغنية بمضادات الأكسدة.
 
اللحوم المصنعة
 
تعد اللحوم المصنعة مثل الهوت دوغ والنقانق غنية بالصوديوم والدهون المشبعة والكبريتيت، وجميعها تسبب جفاف البشرة وتضعف تشكل الكولاجين وتحدث التهابات جلدية.
 
منتجات الألبان
 
قد تسبب منتجات الألبان لدى البعض ما يعرف باسم "الإجهاد التأكسدي"، أي عدم توازن في نظام العوامل المؤكسدة وتلك المضادة للتأكسد ، وهو ما يحدث خللا بقدرة الجسم على إزالة السموم أو إصلاح الأضرار. ويمكن اللجوء لمصادر بديلة عن الألبان وغنية بالكالسيوم مثل اللوز والورقيات والتين.
 
الصودا والقهوة
 
يحدث تناول الصودا والقهوة الغنيتان بالكافيين خللا في نظام النوم الذي ينجم عنه ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، والتجاعيد والترهلات وتحديدا تحت العينين.
 
الكحوليات
 
لا تقتصر أضرار الكحوليات على الكبد وغيره من أعضاء الجسم، إذ يسبب تناوله في احمرار البشرة وانتفاخها وخسارتها للكولاجين وظهور التجاعيد عليها، كما يستنفد الكحول مغذيات البشرة والفيتامين "أي"، ويسرع من جفافها.
 
البطاطا المقلية
 
تطلق الأطعمة المقلية بالزيت شوارد حرة تسبب أضرارا بالجلد وتسرع من شيخوخته، بسبب عملية يطلق عليها العلماء اسم "الربط المتبادل" الذي يؤثر في جزيئات الحمض النووي، ويضعف مرونة الجلد.
 
كذلك تؤدي نسبة الأملاح المرتفعة في البطاطا المقلية لسحب الماء من الجلد، وبالتالي جفافه، وجعل البشرة أكثر عرضة للتجاعيد.
 
 
كعك الأرز
 
يوصف كعك الأرز باعتباره وجبة خفيفة ولكنها مضرة بالبشرة لغناها بالسكريات التي ترفع ضغط الدم بالجسم، وتسرع ترهل الجلد وشيخوخته.
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