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دراسة تكشف تأثيرات "سحرية" قوية للقهوة

31
MARCH
2019
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كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة "تورنتو"، أن مجرد مشاهدة أي شيء يذكرنا بالقهوة من شأنه تحفيز أدمغتنا، وجعلنا يقظين أكثر.

وبحسب الأستاذ بقسم الإدارة في جامعة تورنتو سكاربورو وكلية روتمان للإدارة، سام ماغليو، فإن للقهوة تأثيرات تتجاوز تفاعلها مع الجسم عند تذوقها، حيث أن رؤية المشروب أو أي شيء متعلق به ذو تداعيات نفسية، ويؤثر في طريقة تفكيرنا وسلوكنا.

وأشار ماغليو إلى أنه غالبا ما نصادف إشارات "محفزة" متصلة بالقهوة أو تخطر في بالنا حتى دون أن نتناولها فعليا، أي يحدث تحفيز "فسيولوجي"، بتجاوبنا مع تلك الإشارات كما لو شربنا القهوة في الحقيقة.

ويشير مصطلح "التحفيز" في علم النفس إلى كيفية تنشيط مناطق معينة من الدماغ، وإيصالها لحالة من اليقظة والوعي والتنبه، بفعل عدد من الأشياء مثل مشاعرنا وأنظمتنا العصبية والمشروبات الغنية بالكافيين.

وشملت الدراسة إجراء أربعة تجارب شارك فيها أشخاص من ثقافات مختلفة، وبحسب ماغليو فإن لنتائجها أهمية بالغة في معرفة المزيد حول كيفية معالجة الأشخاص للمعلومات واتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن هناك مرحلة قادمة للدراسة ستركز على التأثيرات للمشروبات والأغذية الأخرى.

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