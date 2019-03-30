وداعاً للهالات السوداء!

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تعتبر مشكلة الهالات السوداء التي تصيب محيط العينين من أبرز المشكلات التي تعانيها المرأة. وهي ليس حكراً على مرحلة معيّنة من العمر، أو مرتبطة بالضرورة بأعراض الشيخوخة. فقد تظهر الهالات السوداء على بشرة فتاة بعمر العشرين، كما في إمكانها أن تهدّد نضارة بشرة بعمر الخمسين. تؤثر الهالات السوداء في ملامح الوجه بشكل عام، بحيث تبدو متبعة وفاقدة للنضارة والحيوية. فما هي أسباب هذه المشكلة، وما هي طرق الوقاية والتخلّص منها؟



أسباب ظهور الهالات السوداء

ثمة أسباب كثيرة وراء ظهور الهالات السوداء في محيط العينين أسباب كثيرة، منها ما يتعلّق بعادات يومية سيئة نمارسها من دون وعي أو انتباه، ومنها ما يعود إلى عوامل صحية ووراثية. وهذه أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة:

التعب

ليس من الضروري أبداً أن يكون التعب جسدياً، فقلّة النوم أو الإكثار منه والقلق والتوتر... كلّها أسباب ترهق بشرتك وتؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت عينيك. كما أن عدم الانتظام بالنوم يجعل بشرتك شاحبة ويسمح بتجمّع الأنسجة الداكنة والأوعية الدموية تحت الجلد، كما يتسبّب في تجمّع السوائل تحت عينيك، وبالتالي ظهور الانتفاخ.

العمر

لا يختلف اثنان على أن التقدّم في السنّ عامل مؤثر في صحّة الإنسان بشكل عام، وفي بنيته الخارجية بشكل خاص. وفي ما يتعلّق بالبشرة، فإن هذا العامل من أكثر الأمور التي تهدّد نضارتها، حيث إن الجلد مع التقدّم في السنّ يصبح أرقّ ويفقد كميّة كبيرة من ألياف الكولاجين والإيلاستين الضرورية للحفاظ على مرونته. فضلاً عن التغييرات التي تطرأ على عملية توزيع الأصباغ Pigments المنتشرة في الطبقة الخارجية من الجلد، ما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة اللون على سطحه. وكذلك الأمر بالنسبة إلى دوائر العين والتي تصبح مع التقدّم في السنّ مهددّة بظهور التجاعيد والهالات السوداء وغيرها من المشاكل التي تسبّبها الشيخوخة.

إجهاد العين

كل خطوة تقدمين عليها وتسبّب إرهاقاً لعينيك، من شأنها أن تؤثر في جمالهما وحيويتهما. وفي يومنا هذا، بات استخدام الهواتف الجوّالة و"الآيباد" وغيرها من الوسائل التكنولوجية، عاملاً أساسياً في إرهاق عضلة العين والضغط عليها. وهذا الأمر يؤدي إلى توسّع الأوعية الدموية حول العينين، وبالتالي ظهور الهالات السوداء.

الحساسية

تؤدي حساسية العين وجفافها إلى ظهور الهالات السوداء. فعندما تُصاب العين بالحساسية تجاه أي مسبّب أو عامل، يطلق الجسم الهيستامين، وهو مركّب عضوي نيتروجيني في منظومة الجهاز المناعي يساعد في التخلّص من المواد المُحفِّزة للحساسية في الجسم. إلا أن دور الهيستامين لا يقتصر على القضاء على مسبّبات الحساسية، إنما يؤدي إلى تمدّد الأوعية الدموية، ما يجعلها أكثر وضوحاً تحت الجلد، فتبدو منطقة محيط العينين داكنة.

الجفاف

الجفاف هو سبب شائع لظهور الدوائر السوداء تحت عينيك. فعندما لا يحصل الجسم على الكمية الكافية من الماء، يُصاب بالتعب الذي يبدو جلياً على ملامح الوجه، وبشكل خاص محيط العينين فتبدوان غارقتين.

أشعة الشمس

من الطبيعي، بل من الضروري، أن يُعرّض الإنسان جسمه إلى أشعة الشمس إنما بنِسب معتدلة. فالتعرّض المفرط لها يسبّب إنتاجاً فائضاً من مادة الميلانين، وهي الصباغ الذي يمنح البشرة لونها. لذا فإن الإفراط في التعرّض إلى هذه الأشعة يؤدي إلى تصبّغ البشرة، وبالتالي ظهور الهالات السوداء عند محيط العينين.

العوامل الوراثية

تؤدي العوامل الوراثية دوراً كبيراً في ظهور الهالات السوداء. فإذا كانت هذه المشكلة ناتجة من عامل وراثي، فهي تظهر في مرحلة مبكرة من العمر، قد تتفاقم كلّما تقدّمت المرأة في السنّ أو قد تختفي ببطء. كما أن بعض الأمراض الوراثية تتسبّب في ظهور الهالات السوداء، منها مثلاً مشاكل الغدد الدرقية.

علاجات منزلية فعّالة

رغم التطوّر الحاصل في عالم التجميل والعناية بالبشرة، تبقى بعض الوصفات المنزلية والعلاجات الطبيعية أساسية في المساعدة على التخلّص من بعض مشاكل البشرة، وأبرزها مشكلة الهالات السوداء.

إليك بعض الخلطات التي يمكنك تحضيرها في المنزل والتي تشكّل دعماً لمستحضرات العناية بالبشرة التي تستخدمينها.

أكياس الشاي

يحتوي الشاي على الكافيين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تنشيط الدورة الدموية، وتقليص الأوعية الدموية، والحدّ من احتباس السوائل تحت الجلد. ضعي كيسين من الشاي الأسود أو الأخضر في الماء الساخن لمدة خمس دقائق، ثمّ احفظيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة. ضعي بعدها الأكياس على عينيك لمدة ربع ساعة، ثم أزيلي الأكياس واغسلي عينيك بالماء البارد.

النعناع المثلّج

يعمل النعناع على تهدئة البشرة وإنعاشها ويمنحها مظهراً صافياً ونضراً. ضعي كميّة من النعناع المفروم والمغسول في جارور مكعبّات الثلج واتركيه حتى يجمد. غطّي عينيك بقطعة قماش رقيقة وضعي فوقها مكعّبات النعناع المثلّج لمدة ربع ساعة قبل أن تغسليهما بالماء البارد.

الكمّادات الباردة

هي وصفة قديمة جداً يعتمدها كثيرون للتخلّص من أعراض التعب التي تظهر على العينين.

لفّي مكعّبات الثلج بقماش قطني ناعم وضعيها على عينيك للتخفيف من ظهور الانتفاخ والقضاء على الهالات السوداء، فالضغط البارد على العينين يساعد في تقليص الأوعية الدموية. كما في إمكانك أن تضعي دوائر قطنية في الثلاجة حتى تبرد وتتركيها على عينيك لمدة ربع ساعة للحصول على النتيجة نفسها.

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