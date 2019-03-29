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6 أطعمة عليك تجنبها بعد الأربعين!

29
MARCH
2019
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مع التقدم في العمر، تتغير طريقة عمل الجسم وحرقه للدهون، لذا ينصح العديد من الأطباء بالانتباه أكثر إلى النظام الغذائي اليومي.
 
وتشمل الأطعمة التي يجب تجنبها بعد الأربعين، على سبيل المثال، الأنواع التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان وغيرهما، بحسب ما يؤكد خبراء التغذية.
 
1- الدونتس
تعد الدونات واحدة من بين أكثر الأطعمة شعبية في العالم، لكن القطعة الصغيرة منها تحتوي على نحو 10 أونصات من السكر، و340 سعرا حراريا و19 غراما من الدهون، مما يتسبب في نهاية المطاف بزيادة الوزن.
 
كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والزيت والسكر.
 
إلى ذلك، أشارت بعض الأبحاث إلى إمكانية أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
 
2- الكحول
فبالإضافة إلى ضررها بشكل عام، تعتبر الكحول مليئة بالسعرات الحرارية.
 
وتشكل تلك السعرات الحرارية الإضافية ضررا كبيرا على الأمعاء.
 
وقد يؤدي الإسراف في شرب الخمر إلى صعوبات في القدرة على التنفس.
 
كما يفقدك الكحول وعيك ويجعلك تصل إلى مرحلة السكر ثم النوم، لكنك على الأرجح لن تبقى نائما، بل سيزيد ذلك من رغبتك الشديدة في تناول الكربوهيدرات والسكر في اليوم التالي.
 
3- المشروبات الغازية
يحذر العلماء من أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية قد يضعف العظام ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بكسور.
 
ويلقي العلماء باللوم في ذلك على الكافيين لأنه قد يقلل من امتصاص الكاليسيوم ويزيد من إخراجه عن طريق البول ولذا وجد أن التأثير الضار للمشروبات الغازية يكون أكثر مع المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كما أن حمض الفوسفوريك الموجود بكثرة في المشروبات الغازية قد يساعد على هشاشة العظام والإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم.
 
 
4- الأطعمة المقلية
يتفق جميع المختصين على ضرر الأطعمة المقلية بجميع أنواعها بما في ذلك اللحوم والدجاج، فعملية القلي تضيف المزيد من الزيوت والمواد الدهنية عليها، ما يسبب زيادة الوزن.
 
5- الدقيق الأبيض
عادة ما يحول الجسم الطحين الأبيض إلى غلوكوز، يتم تخزينه بسهولة كدهون.
 
كما يهضم الدقيق الأبيض ببطء أكبر، ويبقى في المعدة لأطول فترة ممكنة.
 
 
6- اللحوم المصنعة
تشكل اللحوم المصنعة عاملا خطيرا على صحة الإنسان وتزيد من فرص إصابته بسرطان المثانة، وأمراض القلب والديدان الأسطوانية والأمراض الفيروسية.
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