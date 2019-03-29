living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 عادات تعجّل بظهور علامات الشيخوخة

29
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يؤدي الالتهاب المزمن إلى سرعة التعرض لمظاهر الشيخوخة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة. ويمكن مكافحة الالتهابات والشيخوخة المبكرة بتجنب بعض العادات اليومية، وفقا لما نشره موقع "Care2".
 
إن الالتهاب في حد ذاته ليس المشكلة بل إنه يؤدي وظيفة مهمة للجهاز المناعي، يساعد على إزالة السموم ومكافحة العدوى. فإذا لاحظ الشخص تورما واحمرارا بعد لدغة حشرة، فهذا التهاب حاد يمارس وظيفته.
 
وفي حين أن الالتهابات الحادة قد تسبب الألم والانزعاج، إلا أنها تساعد في الحفاظ على الصحة بشكل مثالي. أما ما يحتاج أي شخص إلى القلق بشأنه فهو الالتهاب المزمن، وهو غير مؤلم وبالتالي لا يتم اكتشافه بسهولة.
 
إن الالتهاب المزمن هو التهاب طويل الأجل يمكن أن يستمر لعدة أشهر أو سنوات. وفي الواقع، قد تسهم بعض العادات اليومية في حدوث الالتهاب المزمن، مما يزيد من شيخوخة المريض ويضاعف من خطر الإصابة بالأمراض، مثل السكري. ولحسن الحظ، يمكن محاربة الالتهابات والشيخوخة المبكرة عن طريق تجنب هذه العادات:
 
1 - الجلوس لساعات طويلة
لا ينبغي أن يكون محيط الخصر الكبير هو مصدر القلق الوحيد، إن الجلوس لعدة ساعات يوميا أيضا يستدعي مزيدا من الاهتمام، فقد أظهرت دراسة علمية شملت 505 رجال ونساء أن النساء اللائي أبلغن عن ساعات جلوس أطول في أيام الأسبوع كان لديهن التهابات مزمنة بدرجة منخفضة، وتمثيل غذائي ضعيف. كما خلصت دراسة أخرى إلى أن النساء اللائي جلسن على كرسي لمدة 6 ساعات على الأقل في اليوم كن أكثر عرضة للوفاة مبكرا بنسبة 34%. لذا يُنصح بالوقوف عدة مرات كل ساعة أو العمل وقوفا أمام مكتب قائم.
 
2 - نقص فيتامين D
يعد فيتامين D أكثر أهمية مما يعرفه البعض منا. فقد اكتشف العلماء في الآونة الأخيرة أن فيتامين D يساعد على تثبيط الالتهاب. ويمكن الحصول على فيتامين D كمكمل غذائي أو من الأطعمة المضاف الفيتامين أو الغنية بفيتامين D، بالإضافة إلى ضرورة التعرض لأشعة الشمس في توقيتات معينة لمدة 20 دقيقة على الأقل.
 
3 - التدخين
يتسبب التدخين في الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك السرطان وأمراض القلب. كما أن التدخين يدمر الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على شباب ونضارة البشرة. يؤدي التأثير السلبي للتدخين على الكولاجين إلى ترهل الجلد وتجاعيد البشرة.
 
4 - اللحوم الحمراء
وفقا لدراسة في جامعة هارفارد شارك فيها 46500 شخص، فإن اللحوم الحمراء تزيد من خطر التهاب الأمعاء. ومع تناول وجبة من اللحوم الحمراء يوميًا، ترتفع المخاطر بنسبة 18%.
 
والمثير للدهشة أن هناك أنواعًا أخرى من اللحوم، مثل الدواجن والأسماك، قد خفضت من خطر الالتهاب بنسبة 20%. وبحسب الأبحاث، فإن اللحوم الحمراء لها أيضًا آثار سلبية أخرى مثل رفع مستويات البروتين C التفاعلي وحمض الأراكيدونيك، وهما وسيطان يعززان الشيخوخة.
 
5 - الأطعمة المصنعة
يعزز الخبز الأبيض والسمن والحلوى والزيوت النباتية، وغيرها من الأطعمة المصنعة الالتهابات والشيخوخة. وينصح الخبراء بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بأوميغا-3، مثل بذور الكتان والأفوكادو وزيت الزيتون.
 
6 - قلة ساعات النوم
سواء كنت تعاني من الأرق أو السهر للعمل لساعات أطول، فإن قلة النوم تؤدي إلى سرعة ظهور علامات الشيخوخة ومشاكل التقدم بالعمر. لذا، يجب التأكد من الحصول على 8 ساعات من النوم يوميا من أجل التمتع بملامح شبابية طوال الوقت.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout