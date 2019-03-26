living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمية غذائية لكل فصيلة دم من أجل جسم مثالي

26
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يزعم عدد من الخبراء أن الحصول على جسم مثالي قد يكون مرتبطا بتناول أطعمة تتناسب مع جيناتنا وزمرة دمنا.

وبناء على هذه النظرية، طور خبير النظم الغذائية، الدكتور بيتر دي أدامو، حمية لكل زمرة دم، مشيرا إلى أنه مثلما يحتاج الأشخاص إلى تمارين رياضية خاصة بهم تتماشى مع أجسامهم، فإنهم يحتاجون أيضا لحمية غذائية خاصة تتناسب مع فصيلة الدم.

وقدم دي أدامو الحميات الغذائية لكل فصيلة دم وأطلق على كل منها اسما مميزا وهي كالتالي:- المحارب: فصيلة الدم "A" أو "AB"

عادة ما يتميز المحاربون في سنوات شبابهم بسيقان طويلة نحيلة، ولكنهم يكونون عرضة لزيادة الوزن، والتمثيل الغذائي المتقلب والشيخوخة المبكرة، ما قد يخفي مشاكل في الخصوبة ومرض السكري في وقت لاحق من العمر.

ولهذا يجب على المحاربين ألا يتناولوا كميات كبيرة من اللحوم والأطعمة المصنعة، بل يجب عليهم التمسك بنظام غذائي يعرف باسم "نباتيو الأسماك"، من أجل التخلي عن اللحوم مقابل الحصول على المزيد من الأسماك الزيتية والأطعمة الغنية بالبروتين.

كما يوصى أصحاب هذه الفصيلة من الدم، بممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي أو الجري أو السباحة.

-الجامع: فصيلة الدم "B"

يشبه هؤلاء الأفراد إلى حد ما، المحاربين، وهم عادة ما يكونون عرضة للإصابة بمرض السكري في السنوات اللاحقة من حياتهم، ويميلون إلى التقلب في الوزن طوال العمر.

ويجب عليهم تتبع نظام غذائي يتضمن مستويات ضعيفة من البروتين مثل الدجاج والديك الرومي والبيض والأسماك.

وعليهم أيضا مقاطعة الخبز والمعكرونة البيضاء وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي والسباحة.

-المعلم: فصيلة الدم "A"

المعلمون عادة ما يكونون أقوياء ومرنين، ومتوسطي الطول مع انخفاض وزن الجسم ولديهم عملية أيض عالية.

وقد يعاني هؤلاء من مشاكل في الجهاز الهضمي ولكنها قد تظهر في وقت متقدم من الحياة طالما أنهم يحصلون على نظام غذائي صحي.

ويجب على هؤلاء تناول الكثير من السمك الأبيض والمكسرات والأرز والمعكرونة والفواكه والخضار، كما يجب عليهم تجنب الكثير من اللحوم الحمراء.

وتعد اليوغا أفضل وسيلة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.

-الصياد: فصيلة الدم "O"

عادة ما يكونون طوال القامة وهزيلين، ويملكون عملية أيض قوية ما يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالفيروسات، ولكنهم قد يكونون عرضة لمشاكل السكر في الدم والحساسية.

ويوصي دي أدامو الصيادين بتناول الدجاج واللحوم الخالية من الدهون خاصة منها اللحم البقري والضأن، والإكثار من الخضار الورقية مثل البروكلي واللفت والسبانخ.

-المستكشف: الأنواع السلبية لفصائل الدم مثل "B-" و"O-"

لدى المستكشف عادة أكتاف عريضة وورك نحيل، ويمكن أن يعاني من عدم تحمل بعض الأطعمة ومشاكل الهرمونات.

وينصح هؤلاء بتناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الفول والعدس والسبانخ والكاجو، للحفاظ على صحة جيدة، كما يجب عليهم استهلاك الكحول والكافيين بشكل معتدل والابتعاد قدر المستطاع عن الأطعمة المصنعة.

ويعد ركوب الدراجات أفضل وسيلة للحفاظ على لياقتهم البدنية.

-الرّحل: فصيلة الدم "B أو "AB"

يميل الرّحل إلى أجسام متطرفة، فإما أن يكونوا طوالا للغاية أو قصارا جدا، وقد يكون لديهم أنظمة هضمية حساسة وجهاز مناعي ضعيف.

ويوصي دي أدامو هؤلاء بتناول كميات كبيرة من الأسماك الزيتية مثل السلمون، وعليهم تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الغلوتين.

وللحفاظ على لياقتهم البدنية يمكن أن يمارسوا بعض التمارين الهادئة مثل اليوغا والتاي شي.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout