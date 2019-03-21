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خبيرة تكشف كمية البيض الصحية التي يمكن تناولها

21
MARCH
2019
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نشر باحثون أمريكيون قبل أيام معلومات تفيد بأن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من بيضتين في اليوم، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الموت المبكر.ولكن، لا يتفق جميع الخبراء والأطباء مع هذه الاستنتاجات، لذلك يوضحون كم بيضة يمكن تناولها دون الإضرار بصحة القلب والأوعية الدموية.

وتقول الدكتورة، مرغريتا كوروليوفا، الخبيرة الروسية في التغذية، إن على الشخص تناول 4-5 بيضات في الأسبوع، بشرط أن تكون قد تعرضت لمعالجة حرارية، لأن تناول البيض النيء قد يسبب الإصابة بأمراض يعاني منها الدجاج. لذلك، يمكن لمحبي تناول البيض غير المطبوخ تناول بيض السمان، لأن حرارة جسم هذه الطيور عالية لذلك لا تصاب بالأمراض.

وتضيف الخبيرة الروسية قائلة: "من الضروري أن يتكون فطور الصباح من منتجات ألبان ولحم دجاج وبيض. بحيث يتم تناول هذه الأغذية بالتناوب خلال الأسبوع. وبهذه الطريقة، يحصل الجسم على عناصر غذائية متوازنة ومفيدة".وقالت معلقة على مسألة تأثير البيض في صحة القلب والأوعية الدموية، إن تناول السكر وسكر الفروكتوز أكثر خطرا على صحة القلب والأوعية الدموية. لذلك، على كل من يحاول الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية تقليص كمية السكر التي يستهلكها في اليوم.

وتختتم الخبيرة الروسية تعليقها بالقول: "فعلا يحتوي البيض على الكوليسترول، بيد أن هذا ليس سببا للامتناع عن تناوله. البيض مصدر مهم لمركب ليسيثين، الذي يؤثر بصورة إيجابية في عملية التمثيل الغذائي. علاوة على أن بياض البيض مفيد للجسم البشري".

روسيا اليوم
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