مفاجاة سارة لراغبي النوم وفقدان الوزن معا

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تبين أن الحصول على قسط كاف من النوم، يتراوح من 7 إلى 8 ساعات في الليلة الواحدة، يمكن أن يكون أفضل من الذهاب إلى صالات الرياضة خاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

وفي حديثه مع "ميرور أونلاين"، قال الدكتور غاي ميدوز، المؤسس المشارك لكلية "النوم": "في الوقت الذي نعيش فيه جميعا حياة مزدحمة، غالبا ما أُسأل عما إذا كان الاستيقاظ قبل ساعة من الذهاب إلى العمل، للقيام بالتمارين الرياضية فكرة جيدة أم لا"، وفق "ميرور".

واستطرد موضحا: "من وجهة نظري، يعد التمرين الرياضي مهما حقا للحفاظ على اللياقة البدنية، ولكن دون أن يتداخل مع النوم مطلقا. على العكس تماما، إذا كنت تسعى إلى بلوغ أهداف اللياقة البدنية، فإن الحصول على قسط كاف من النوم الجيد يجب أن يكون جزءا أساسيا من خطة التدريب الخاصة بك".

ويوضح الدكتور ميدوز أن مقدار النوم الذي نحتاجه يمكن أن يختلف من شخص لآخر، ولكن بشكل عام يجب أن نحصل على 8 ساعات من النوم لنشعر بحيوية طوال اليوم.

ويواصل الطبيب حديثه قائلا: "إذا كان الهدف من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية هو إنقاص الوزن، فإن الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يكون الحل أيضا. إن النوم ضروري لتنظيم هرمونات الشهية، غريلين وليبتين، المسؤولة عن التحكم بالإحساس بالجوع والامتلاء (الشبع)".

ويقول العلماء إنه بعد ليلة نوم فقيرة، يمكن أن تزداد شهيتنا للطعام بنسبة تصل إلى 45%، وهو ما يفسر تناول الناس لـ 300 سعرة حرارية في المتوسط باليوم الواحد، ما يتناسب مع الأبحاث الأخرى التي وجدت أن الأفراد الذين ينامون أقل من 8 ساعات في المتوسط، لديهم نسبة عالية من الدهون في الجسم.

وعلاوة على ذلك، أوضح ميدوز كيف أن الحصول على قسط كاف من النوم، مفيد للدماغ والقلب ويساعد على تقوية جهاز المناعة.