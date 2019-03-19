نصائح يومية خلال فترة الصوم مع أخصائية التغذية Pinella Mouawad

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نشرت أخصائية التغذية Pinella Mouawad نصائح يومية خلال فترة الصوم من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي،
ومن أهم هذه النصائح:
- الإنتباه إلى نوعية الطعام خلال الصوم واستبدال الخبز الأبيض بالخير الأسمر أو القمحة الكاملة
- تقسيم وجبات الطعام إلى عدة أجزاء لتفادي الشعور بالجوع
- تناول كمية من الحبوب التي تحتوي على البروتيين لتعويض النقص من عدم تناول اللحوم
- عدم الإكثار من تناول الدبس والطحينة لإحتوائهم على كمية كبيرة من السعرات الحرارية
- ممارسة الرياضة في المساء وليس خلال فترة الصوم لتفادي انخفاض ضغط الدم
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