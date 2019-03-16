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ماذا يحدث للجسم حين تتخلى علن اللحوم؟

16
MARCH
2019
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كشف العلماء من جامعة رايس في هيوستن الأمريكية الآثار الرئيسية لنقص فيتامين بي 12 في الجسم.

وأجرى العلماء تجارب على الديدان الخيطية، حيث بحثوا كيفية تأثير النظام الغذائي على جسم الحيوان، بحسب ما نشر في مجلة 'بلوس جينيتيكس'.

من المثير للاهتمام أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين بي 12 يزيد من مقاومة الديدان لعوامل الإجهاد والأمراض.

في الوقت نفسه، أدى نقص هذا النوع من الفيتامينات، نتائج عكسية، إلى إضعاف الجهاز المناعي وتراكم منتجات التحلل السامة في الجسم.

من جانب آخر، لاحظ العلماء أن نقص فيتامين بي 12 يؤدي إلى ظهور التعب المزمن وفقر الدم وانفصام الشخصية، كما أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى تسريع تراكم الطفرات في الحمض النووي.

يوجد فيتامين بي 12 بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية، بما في ذلك الأسماك واللحوم بأنواعها، والدواجن، والبيض، والحليب، بالإضافة إلى اللبن ومنتجاته، ولكنّه غير موجود إطلاقاً في الأغذية النباتية.

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