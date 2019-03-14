أطعمة لا غنى عنها مهددة بالاختفاء.. ما هي؟!

A + A -

مع التغير المناخي، يتأثر الانتاج الزراعي لبعض الأطعمة حول العالم، إذ يؤكد مزارعون أن هناك بعضاً من هذه الاطعمة اللاغنى عنها مهددة بالاختفاء، بحسب فيديو نشرته "بي بي سي".

يقول المزارعون الايطاليون أن زيت الزيتون يضمحل، و يلقون اللوم على الطقس المتقلب في ضعف حصاد الزيتون، فخلال الفترة الاخيرة تقلب الطقس في أوروبا بين حرارة شديدة وبرودة قارسة.

ويشير العلماء إلى أن ذلك يرتبط بالتغير المناخي من صنع الانسان.

الشوكولاتة أيضاً مهددة بالانقراض، وذلك لانخفاض انتاج الكاكاو، فارتفاع درجات الحرارة يهدد زراعته، والمناطق المؤاتية لنمو ثمره آخذة في التغير.

القهوة التي لا يستغني عنها الكثيرون وخاصةً في الصباح، مهددة بدورها بالاختفاء بسبب الجفاف المتفاقم، فبحلول القرن المقبل، ستصبح زراعة البن الجيد صعبة، كما أن شراء القهوة سيكون مكلفاً. وفي هذا الاطار، 80% من مناطق زراعة البن في أميركا الوسطى و الجنوبية قد تكون غير مناسبة بحلول عام 2050.

وقد يؤدي الاحتباس الحراري العالمي إلى إحالة مناطق انتاج الكروم التقليدية من فرنسا وتشيلي واستراليا، الى بقاع غير مناسبة لإنتاج النبيذ بسبب ارتفاع حرارتها، بينما تصبح مناطق باردة أكثر مثل انجلترا مناسبة أكثر لزرتعة الكروم.

وبعيداً عن الزراعة، ومع ارتفاع حرارة المحيطات، فإن بعض تجمعات الاسماك تتناقص، مما سيؤدي إلى اختفاء مصدر أساسي للغذاء، إذ تشكل الاسماك 17% من استهلاك البروتينات الحيوانية في العالم.