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"مش بس تدخين" ..7 أطعمة لها نفس تأثير السجائر على صحة أسنانك

12
MARCH
2019
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من المعروف أن التدخين من الأشياء السيئة للجسم، بصفة عامة والأسنان أيضاً تتأثر بالتبغ الذى يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة، منها اصفرار الأسنان، أمراض اللثة، تآكل المينا وإزالتها، تراكم الجير والبلاك على الأسنان وتسوس الأسنان وتكسرها، بحسب ما ذكر موقع " appdental"، وهناك بعض الأطعمة أيضاً التى لها نفس تأثير السجائر على صحة الأسنان نتعرف على هذه الأطعمة فى هذا التقرير.



أطعمة لها نفس تأثير السجائر على صحة أسنانك

ذكرت جمعية طب الأسنان الأمريكية american dental association أن هناك مجموعة من الأطعمة لها تأثيرات ضارة على الأسنان وقد تصل إلى فقد الأسنان مع مرور الوقت، وهو نفس التأثير الضار الذى يحدثه التدخين.



تناول الكثير من الحلوى والتعرض المستمر للسكر يمكن أن يكون ضارًا بأسنانك، فبالإضافة إلى كونها مليئة بالسكر، فإنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تكسر الأسنان، لذا الاعتدال فى تناول الحلوى أمر جيد أو تقليلها أو استبدال العلكة بأخرى خالية من السكر.

 

يعتقد بعض الأشخاص أن الثلج مفيد لأسنانهم لأنه مصنوع من الماء ولا يحتوي على أي سكر أو إضافات أخرى، لكن مضغ المواد الصلبة يمكن أن يترك أسنانك عرضة للتكسر ويسبب إلحاق الضرر بالمينا، لذا بدلاً من مضغ الثلج تناول الماء بصورته الطبيعة.



التعرض المتكرر للأطعمة الحمضية مثل: البرتقال والليمون، يمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتآكل مع مرور الوقت، كما تسبب الحمضيات أيضا تهيج اللثة وتقرحات الفم، لذا تأكد من شرب الكثير من الماء مع الحمضيات.



يمكن أن تكون القهوة والشاي مشروبات صحية، ولكن إضافة السكر يجعلها ضارة، كما يمكن أيضا أن تسبب القهوة والشاي أو الكافيين جفاف الفم، وكثرة شرب القهوة والشاى تسبب تصبغ الأسنان واصفرارها، لذا تأكد من شرب الكثير من الماء مع القهوة وقلل من السكر الذى تضيفه إليها.



من الذي لا يحب طعم البطاطس المقرمشة ؟ ولكن تمتلئ رقائق البطاطس بالنشا، والذي يميل إلى التراكم في أسنانك، وهو ما يسبب تراكم النشا والبكتيريا التى تضر صحة الأسنان واللثة ولكن إذا أردت تناول المقرمشات أو البطاطس فعليك أن تنظف أسنانك جيداً بالفرشاة وبخيط الأسنان لإزالة كل جزيئات الطعام التي يمكن أن تؤدي إلى تراكم البلاك.



عند تناول الأطعمة أو المشروبات السكرية لفترات طويلة من الزمن، تستخدم بكتيريا البلاك ذلك السكر لإنتاج الأحماض التي تهاجم المينا، كما أن الصودا حمضية، وبالتالي لها تأثير ضار بالأسنان وتسبب جفاف الفم.

مشروبات الطاقة

السكر هو العنصر الرئيسي للعديد من مشروبات الطاقة، وتقول الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن هذه المشروبات يمكن أن تكون مفيدة للرياضيين الشباب الذين يمارسوا أنشطة بدنية قوية لفترات طويلة، ولكنها غير ضرورية في معظم الحالات.

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان .. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان ، يعد مركز شاينى وايت واحد من افضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط ، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجيه ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس



يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم ١ على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97% .

 


وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور اليوم السابع، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة .

اليوم السابع
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