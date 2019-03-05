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تناولوا موزة يومياً.. لهذه الأسباب..

5
MARCH
2019
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يُعتبر الموز أكثر فاكهة طازجة يتمّ تصديرها في العالم، وبالنسبة إلى كثيرين تُعدّ حبة الموز مثل قطعة حلوى طبيعية، لكنها في الحقيقة تحتوي على فوائد صحية تفوق كثيراً ما في الحلويات المصنّعة.

إليك مجموعة من الفوائد تدعوك إلى أكل حبة موز كل يوم:

* توفر حبة الموز 12 في المئة من احتياجات الجسم اليومية من البوتاسيوم اللازم للعضلات.

* البوتاسيوم يحافظ على ترطيب الجسم، وعلى توازن الصوديوم، وبالتالي ضبط ضغط الدم.

* تحتوي حبة الموز على 10 في المئة من الألياف التي يحتاجها الجسم في اليوم لتسهيل الإخراج.

* الموز فاكهة مثالية قبل ممارسة التمارين والنشاط البدني.

* يفيد الموز القلب من عدة جوانب، فهو يساعد على خفض الضغط المرتفع، ويعزّز أداء عضلة القلب.

* الموز مصدر رائع لفيتامين B6 الضروري أثناء الحمل لنمو دماغ الجنين.

* الموز يحمي خلايا الكلى من السرطان.

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