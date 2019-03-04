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العلامات الـ6 التي تشير إلى تسلل'القاتل الصامت' إليك

4
MARCH
2019
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نشرت تقارير إخبارية حول تسلل "القاتل الصامت"، حتى أنه أصبح السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الولايات المتحدة، بعد مرض القلب.

وأشارت صحيفة "ذا إيبوه تايمز" الصينية إلى أن "سرطان الرئة"، هو واحد من تلك الأمراض التي تتسلل فجأة إلى الإنسان، ولا يشعر به الشخص إلا وهو في مراحل متقدمة، لدرجة أنه يقتل نحو 25% من البالغين المصابين بالسرطان.

وحذرت الصحيفة أن الأزمة وراء ذلك، هو أن أعراض بسيطة واعتيادية قد تكون بداية الإصابة بسرطان الرئة، مثل نزلة إنفلونزا أو سعال، ولا يهتم بها الكثيرون.

ورصدت الصحيفة العلامات الـ6، التي يمكن أن تؤدي إلى تسلل سرطان الرئة إلى أي شخص.

وجاءت تلك العلامات على النحو التالي:

1- السعال المستمر:

دوما ما يكون السعال مصحوبا بنزلات الإنفلونزا، ويزول في غضون أسابيع بسيطة، وقد يكون سعالا "جافا" أو مصحوبا ببلغم، ولا يحاول الكثير إهدار وقته والذهاب للطبيب، لكن عليك الحذر فهذا يمكن أن يكون بداية الطريق للإصابة بسرطان الرئة، من دون أن تدري.

2- سعال مصحوب بدم:

قد تكون تلك هي العلامة التحذيرية الأبرز من أن صحتك تتدهور، عندما تجد أن السعال بات يخرج مصحوبا بكمية صغيرة من المخاط الممتزج بالدم أو حتى بقع من الدم البسيطة.

هنا ينبغي عليك أن تذهب فورا إلى الطبيب.

3- ضيق في التنفس:

تلك الأعراض غالبا ما تظهر لدى الكبار في السن، ويواجهونه بصورة أكبر عند ممارسة نشاط زائد مثل تسلق السلالم المرتفعة، أو ممارسة مهام كانت بسيطة في السابق وتشعرهم حاليا بالإرهاق الشديد.

4- ألم في الصدر:

يمكن أن يظهر هذا الألم في الصدر والظهر والكتفين، وغالبا ما يزداد مع نوبات السعال المتكررة أو عند الضحك أو أخذ نفس عميق.

قد يكون هذا عرض لأمراض أخرى مثل الالتهابات أو انسداد رئوي، لكن ينبغي الذهاب للطبيب سريعا للاطمئنان.

5- صوت أجش:

يمكن لنزلات البرد أو الإنفلونزا أن تسبب في تغير نبرة صوتك وأن يصبح خشن أو أجش لنحو أسبوع أو أسبوعين، لكن إذا ما طالت المدة، فإن هذا يمكن أن يكون ورم سرطاني يضغط على الأحبال الصوتية.

6- فقدان وزن وشهية غير مبرر:

يتسبب سرطان الرئة في فقدان مبالغ فيه للشهية، والذي يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير مبرر، وهو ما ينبغي ألا تتجاهله على الإطلاق.

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