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وصفة من البهارات تمنع السرطان وتخلص الجسم من الكولسترول

4
MARCH
2019
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يعد الكركم والزنجبيل والقرفة والثوم من البهارات الأساسية المضادة للالتهابات والتي تساهم في منع الإصابة بعدد من الأمراض الشائعة والخطيرة.

وتشتهر هذه البهارات بشكل خاص في المطبخ الهندي، ولاحظ طبيب من مركز علاج السرطان في ولاية كولورادو الأمريكية، غاري غودمان، أن البهارات تستخدم منذ القدم، وبما أننا نعتبر أن العديد من الأمراض ناجمة عن وجود التهاب مزمن، إن كان هذا المرض سرطان أو الزهايمر أو السكري من النوع الثاني أو السمنة أو أمراض القلب أو التهاب المفاصل.

ثم هناك إثباتات علمية تقول أن نظام الغذاء الصحي والحد من التوتر وممارسة الرياضة يمكنها خفض نسبة الالتهابات التي في دورها تسبب تطور هذه الأمراض الشائعة، بحسب "ذي تريبيون".

من أهم هذه البهارات هي الكركم والفلفل الأسود الذي يحتوي على مادة تسمى البيبيرين، ويحتوي الكركم على مادة نشطة الكركمين التي يتم امتصاصها في مجرى الدم، وأظهرت الدراسات أن لهذه المادة فائدة كبيرة في منع السرطان والتصدي لمشكلة اختلال الكولسترول في الدم.

ويلاحظ أن العلماء وجدوا في القرن 19، عدد المصابين بالسرطان والسكري والسمنة والتهاب المفاصل، في الهند قليل جدا نسبة لما كان عليه الأمر في أوروبا.

ويقدم الطبيب وصفة لشراب الحليب الذهبي المضاد للالتهاب وينصح شربه مرتين في اليوم، مكوناته: كوبين من حليب اللوز أو جوز الهند أو الصويا، ملعقة طعام واحدة لكل من الزنجبيل والكركم وأربع حبات من الفلفل الأسود.

عليك خلط المكونات في وعاء وتركها على نار خفيفة لمدة عشر دقائق، ثم عليك إزالة المواد الصلبة من المشروب ويمكنك تشربه وهو دافئ أو تضعه في الثلاجة لتشربه لاحقا.

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