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10 أطعمة لا تسبب زيادة الوزن مهما كانت كميتها

2
MARCH
2019
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يخضع الكثير منا لحمية غذائية قاسية ويحرم نفسه من العديد من الأطعمة خوفاً من أن تتسبب في زيادة الوزن أو إفساد الحمية.

والحقيقة أن هناك العديد من الأطعمة مهما تناولنا منها لا يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن من بينها ما يلي:

الخضراوات الورقية
يمكنك تناول الكثير منها حتى الشعور بالشبع، إذ إن السعرات الحرارية في غرام واحد من الخضراوات الورقية أقل بكثير مما هو في غرام واحد من اللحوم.

الفشار
ينصح به أخصائيو التغذية، ونقصد به الفشار الطبيعي الغني بالألياف، باعتباره وجبة خفيفة.

التونة
يتناولها الرياضيون المحترفون باستمرار لغناها بالبروتين الضروري لبناء العضلات، فضلاً عن قلة السعرات الحرارية فيها.

الفاصولياء
غنية بالبروتين والألياف، وتملأ المعدة بسرعة وتشعر الشخص بالشبع.

الأفوكادو
تحتوي على كميات كبيرة من الدهون الصحية، ورغم ذلك فإنّها ليست ضارة لأن هذه الدهون مختلطة بالكثير من الماء.

خل التفاح
ينصح بإضافته إلى الأطباق الغنية بالكاربوهيدرات، إذ يمنح شعوراً بالشبع.

المكسرات
لا تؤدي إلى زيادة الوزن رغم مستويات الدهون العالية فيها. فالمكسرات تساعد على تحسين عملية الأيض وتخفيض الوزن.

الحبوب الكاملة
هي موجودة في الأرز الأبيض والبني والشوفان، وتحمل الكثير من الألياف وتعزز الشعور بالشبع.

الفلفل الحار
يعتبر عنصراً فعالاً لخسارة الوزن، وتساعد الحرارة الطبيعية التي يسببها على حرق الدهون في الجسم خصوصاً عند منطقة الخصر.

بذور الشيا
تحتوي كل بذرة منها على 11 غراماً من الألياف، في حين أن تناول صحن صغير منها يُشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة.

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