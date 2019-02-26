هل يحمي الفيتامين د vitamin D من سرطان الرّئة والقولون؟ ( د. حنينا ابي نادر)

A + A -

الفيتامين د vitamin D هو مجموعة من المركّبات العضويّة التي تذوب في الدّهون ويُعتبر ضروريًّا للجسم بكمّيّاتٍ معتدلة ويكون على شكل فيتامين "د3" D3 (الـ "كوليكالسيفيرول" cholecalciferol الموجود في الحليب) وفيتامين "د2" D2 (الـ "إركوكالسيفـرول" ergocalciferol الذي يتم تناوله من النباتات) . والفيتامين د3 هو الذي تحتاج إليه البشرة وتستمدّه من خلال أشعّة الشّمس فوق البنفسجيّة. والشكل الفاعِل لفيتامين د تتم معالجته في الكِلى كما يشتهر بكونه جيّد للعظام.



كانت ولا تزال حماية الفيتامين د ضد سرطان الرّئة مسألةً مثيرةً للجدل على الرّغم من أنّ عددًا من الدراسات قد أظهر بعض الحقائق الوقائيّة ولكنّ البيانات تُعتبر غير كافية حتّى الآن . ويزيد الفيتامين د من نسبة امتصاص الأمعاء للكالسيوم ففي ما يخصّ إذًا سرطان القولون، يمنع هذا الفيتامين من انخفاض مستوى الكالسيوم وبالتالي يحمي بطريقة أو بأخرى عبر التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.



وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ حصول الجسم على كمّيّة زائدة من الفيتامين د قد يؤدي إلى حالةٍ من التخدّر وفقدان الشهيّة وهذا الفيتامين ليس متوفّرًا كثيرًا في لبن الثّدي . كما أنّه موجود في الأسماك ويمكن تقويته من خلال منتجات الألبان مثل عصير البرتقال والحليب والحبوب.