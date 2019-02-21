ضغط الدّم المرتفع: اهمّ الأسباب و الإرشادات مع الأخصائية بينيلا معوض

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نشرت أخصائية التغذية بينيلا معوض فيديو تحدثت فيه عن أهم أسباب ضغط الدّم المرتفع و بالمقابل أعطت الإرشادات للوقاية منها.

وفي الأسباب قالت معوض أنه بالإضافة للتوتر، يرتفع ضغط الدم عند مرضى الكلى والقلب ولهؤلاء عليهم تناول الطعام الذي يساعدهم على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

أما عن المأكولات نصحت معوض التخفيف من الملح والبهارات في الطعام، تناول الكثير من الخضار والفاكهة التي تتضمن البوتاسيوم والمانيزيوم بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والتخفيف من شرب الكحول والتدخين.

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