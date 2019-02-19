أضرار خفية لـ "التمر"..احذروها

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يعد ” التمر ” من ثقافة المجتمع؛ فهو لا ينظر إليه في البلاد العربية بوصفه مجرد محصول غذائي، ولكن هو من أحد مظاهر الضيافة؛ حيث أن كثير من الأكلات المحلية قوامها التمر.

ويحتوي التمر، على فوائد صحية عديدة؛ حيث أنه منجم للمعادن والفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، ولكن بشكل عام فإن تناوله بكميات كبيرة قد يسبب السمنة بسبب زيادة السعرات الحرارية التي تدخل للجسم ولم يتم استهلاكها؛ مما قد يسبب كذلك ارتفاعا في معدلات السكر والدهون في الدم.

وفي السياق نفسه، تحتوي الحبة الواحدة من التمر على 30 سعرة حرارية، و 100 غرام منه بما يعادل الستة حبات على 300 سعرة حرارية، كما من المحتمل أن يلحق الضرر بمرضى القصور الكلويّ؛ نظراً لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يجب على مرضى الكلى تجنّبه.

ومن جانبهم، أوضح المختصون أن ” التمر ” مفيد للشباب والذي يعملون كثيرًا ويتحركون دائمًا وللذين لا يعانون من الأمراض المزمنة، ولكنه ضار لكبار السن وأصحاب الأعمال الإدارية والمكتبية والذين لا يتحركون كثيرًا، والذين لديهم مشاكل صحية.