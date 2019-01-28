living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دواء يستخدمه ترامب لعلاج الصلع قد ينقذ حياة آلاف الرجال

28
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف باحثو جامعة تكساس الأمريكية أن دواء "Finasteride" المستخدم لوقف الصلع لدى الرجال، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ويمكن أن يقدم الدواء الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمحاربة الصلع، وفقا لما قاله طبيبه في حديث مع نيويورك تايمز، خيارا آمنا ورخيصا للمساعدة في حماية الرجال من هذا المرض الفتاك، حسب ما جاء في صحيفة "ذي صن" البريطانية.

واكتشف الباحثون الآن أن الدواء الموصوف، الذي يتم تسويقه تحت الاسم التجاري "Propecia"، يمكن أن يقدم الأمل لآلاف الرجال، بحمايتهم من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 25%.

وقال الدكتور، إيان طومسون، من شبكة "SWOG" للسرطان في الولايات المتحدة، والذي شارك في الدراسة: "إن Finasteride آمن وغير مكلف وفعال كاستراتيجية وقائية ضد سرطان البروستاتا".وشملت التجربة التي بدأت قبل 25 عاما، حوالي 20 ألف رجل، ما يجعلها واحدة من أكبر تجارب سرطان البروستاتا على الإطلاق.

وتبين أن أقل من 100 رجل شاركوا في تجربة "الوقاية من سرطان البروستاتا" (Prostate Cancer Prevention)، توفوا بسبب المرض، حسب النتائج المنشورة في مجلة "New England".

وقال الدكتور طومسون، إن الأطباء يجب أن يخبروا المرضى عن فوائد الدواء، خاصة أولئك الذين يخضعون لاختبارات مستضد البروستاتا النوعية "PSA" (اختبار الدم للكشف عن سرطان البروستاتا) بشكل منتظم.

ويشير فريق البحث إلى أن دواء الوقاية من سرطان البروستاتا، سيكون ذا "تأثير كبير على الصحة العامة"، خاصة أن تشخيص البروستاتا آخذ في الارتفاع.

وتجدر الإشارة إلى أن "Finasteride" يعمل عن طريق إبطاء انهيار هرمون التستوستيرون إلى "DHT"، وهي المادة الكيميائية الرئيسة في تطور عملية الصلع لدى الذكور. كما يعمل على خفض بروتين "PSA"، الذي يفسر سبب المساعدة في منع سرطان البروستاتا.

وفي الوقت نفسه، شدد الدكتور ماثيو هوبز، القائم بأعمال مدير الأبحاث في مستشفى سرطان البروستاتا ببريطانيا، على أن دواء "Finasteride" قد لا يكون بمثابة "الرصاصة السحرية"، كما يأمل الكثيرون.

واستطرد موضحا: "على الرغم من أن هذه النتائج تشير إلى أهمية الدواء في تخفيض فرص إصابة الرجال بسرطان البروستاتا، إلا أنه لم يكن له تأثير على فرصة تطوير سرطانات البروستاتا العدوانية، كما لم يساهم في تقليل عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout