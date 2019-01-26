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لها - كشف كتاب Vital لطبيب القلب والتغذية الفرنسي فريديريك سالدمان أن الغبار قد يسبب زيادة الوزن.

ونقل عنه موقع Femme Actuelle الفرنسي قوله: "يتراكم الغبار في كل مكان من المنزل ويشكل طبقات رقيقة أو كتلاً تشبه صوف الخراف، في الزوايا، تحت السرير...".

وأضاف: "هذا الحيوان غير المرئي الذي نتنفسه يحتوي على الكثير من الجزيئات التي تلحق الضرر بصحتنا".

وكذلك توصلت دراسة أجريت في جامعة داك في الولايات المتحدة الأميركية ونشرت نتائجها في مجلة Environmental Science and Technologyإلى أن الغبار يسبب زيادة الوزن.

ووجد الباحثون أنّ السبب هو المكونات الكيميائية التي يحتوي عليها والتي تعزز نمو الخلايا الدهنية وتراكم الدهون.

وقال الدكتور كريستوفر كاسوتي المشرف على الدراسة: "تدفعنا النتائج التي توصلت إليها دراستنا إلى إطلاق جرس الإنذار وخصوصاً فيما يتعلق بصحة الأطفال".

وتابع: "قريباً يجب دراسة كيف تقوم تلك المكونات التي تدخل في تركيب الغبار أن تؤثر على الأنسجة الدهنية".