دراسة: أمراض الكلى مرتبطة بالمشروبات المحلاة بالسكر

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لندن- عربي21 - توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من المشروبات المحلاة بالسكر قد يعرضون أنفسهم لخطر الإصابة بأمراض الكلى.

وبحسب موقع "webmd"، فقد وجدت الدراسة التي أجريت على أكثر من 3000 شخص من الرجال والنساء السود، في ولاية ميسيسيبي، أن الذين استهلكوا معظم مشروبات الفاكهة المحلاة والماء كان لديهم خطر متزايد بنسبة 61% للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

وكان إدراج الماء لزيادة المخاطر فاجأ الباحثين، ومع ذلك من الممكن أن يكون المشاركون قد شربوا مجموعة متنوعه من المياه، بما فيها المحلاة والمنكهة. للأسف الدراسة لم تقم بتضمين هذه المعلومات.

وعلى وجه التحديد، نظر الباحثون في استهلاك المشروبات في استبانة تم تقديمها في بداية الدراسة عام 2000 إلى عام 2004، وتمت متابعة المشاركين من عام 2009 إلى عام 2013.

وقالت مؤلفة الدراسة كيسي ريبهولز، وهي عالمة وبائيات في كلية جونز هوبكنز في بالتيمور: "هناك نقص في المعلومات الشاملة عن الآثار الصحية لمجموعة واسعة من المشروبات، على وجه الخصوص هناك معلومات محدودة عن أنواع وأنماط المشروبات المرتبطة بمخاطر أمراض الكلى".

وبينما وجدت الدراسة وجود علاقة بين استهلاك المشروبات السكرية وأمراض الكلى، لا يمكن أن تثبت علاقة السبب والنتيجة.

ونُشرت نتائج الدراسة على الإنترنت في 27 كانون الأول/ ديسمبر في المجلة الإكلينيكية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى.

وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً من المدن الأمريكية قلص استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بفرض ضرائب عليها، قاوم آخرون هذه الجهود.

وقال دوان سونوولد، وهو مريض بأمراض الكلى، إنه غيّر عادات تناول الطعام والشراب ليضع مرضه في حالة تخفيف.

وإليك مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعدك في حماية الكلى لديك

1.الحد من تناول الأطعمة الغنية بالملح.

2.تقليل تناول الكثير من القهوة والشوكولاتة والأطعمة الغنية بالسكريات.

4. اشرب الكثير من المياه، وكذلك الخضراوات والفواكه؛ نظرًا لغناها بالمياه.

5.احصل على القدر الكافي من النوم.

6.تجنب الإفراط في تناول الطعام خلال الليل.

7.احصل على كميات متوازنة من البروتينات والكربوهيدرات، وقلل من تناول الدهون.

8.تجنب قدر الإمكان التعرض للضغوط النفسية والقلق.

9.إذا كنت مريضاً بالكلى، احصل على أدويتك في الوقت المناسب تحت إشراف الطبيب.