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15 فائدة طبية للنبتة "السحرية"

25
JANUARY
2019
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رصد موقع "هيلثي سبورتي آند بيتوفل" المختص بالأخبار الصحية، 15 فائدة طبية لنبتة الزنجبيل التي توصف بـ"النبتة السحرية".
 
ومن أهم فوائد الزنجيبل، قدرته المدهشة على محاربة الخلايا السرطانية وجعلها تقوم بتدمير نفسها ذاتيا، مما يجعله سلاحا فعالا في محاربة أحد أكثر الأمراض المخيفة في العالم والتي تحصد أرواح الملايين من الناس سنويا.
 
- وقف دوار الحركة: فعوضا عن تناول الأدوية لعلاج دوار البحر أو الدوخة الناجمة عن قيادة السيارة، يكفي المرء أن يتناول كمية صغيرة من الزنجبيل.
 
- يعد الزنجبيل مسكن ذا نوعية ممتازة للألم، لذلك يعد تناول كوب من شاي الزنجيبل في الصباح أو عند الشعور بالألم أمرا مفيدا لجسم الإنسان ومنحه شعورا جميلا بالراحة.
 
- يساعد على فتح مجاري التنفس في الأنف لمن يعانون الاحتناق أو الانسداد في الجيوب الأنفية، كما يذكر موقع "هيلثي سبورتي آند بيتوفل".
 
- أيضا يلعب الزنجبيل دورا هاما في مساعدة الجسم على امتصاص المكملات الغذائية التي يحتاجها الإنسان خلال الحمية أو للحصول على لياقة بدنية جيدة.
 
- تعد هذه التوابل علاجا ممتازا لما يسمى "أمراض الصباح" عند النساء الحوامل من شعور بالإرهاق والصداع والتعب عند الاستيقاظ.
 
- من المعروف أن متلازمة القولون العصبي، بات مرضا شائعا، ويعاني من مئات الملايين حول العالم، وهنا يساعد الزنجبيل الجهاز الهضمي على القيام بدوره بشكل جيد والقضاء على الألم الناجم علن تلك المتلازمة، ويمكن تناول الزنجبيل كمشروب ساخن أو مع كتوابل مع وجبات الطعام، أو عن طريق كبسولات.
 
- لمن لا يريد أن يصاب بالخرف (الزهايمر)، أو يقلل من احتمالية الإصابة به بشكل كبير، عليه أن يبدأ مباشرة في تناول الزنجبيل خاصة إذا كان ذلك المرض موجود في أفراد عائلة.
 
- من جانب آخر، يبشر الموقع الصحي ""هيلثي سبورتي آند بيتوفل" اليائسين من زيادة وزنهم، بأن الزنجبيل سوف يساعدهم للوصول إلى الوزن الصحي والمناسب، فهو يحفز بـالشعور بالجوع، ويساعد على امتصاص الطعام.
 
- وتعد تلك التوابل مفيدة جدا لتخفيف مستوى الحموضة في المعدة، كما أنه رائع جدا لمكافحة مشكلة غازات البطن، خاصة تلك تصيب النساء خلال فترة الحيض عبرتناول شاي الزنجبيل.
 
- ويساعد الزنجبيل على الحفاظ على مستوى السكر في الدم، وهو هذا أمر ضروري لمن يسعون إلى إنقاص وزنهم، كما أن شاي الزنجبيل له قدرة رائعة في حرق الدهون.
 
- ويمكن تناول الزنجبيل على شكل حبوب أوكبسولات للحصول على بعض الراحة من الألم الناجم عن أمراض التهاب المفاصل.
 
 - وإذا كان الزنجييل لا يعالج أمراض الربو، إلا أن شربه يخفف كثيرا من أعراضه ويعطي شعورا بالراحة.
 
- يعزز الزنجبيل تدفق الدم في الجسم وينشط الدورة الدموية، كما يساعد على استرخاء العضلات بعد التمارين الرياضية الشاقة مما يساعد على استعادة اللياقة بسرعة.
 
- يعد الزنجبيل أيضا منشطا جنسيا، لاسيما عندما يستخدم في وجبات الطعام، كما أنه علاج سحري للتخلص من رائحة الفم الكريهة ومنح نفس منعش.
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