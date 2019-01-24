الطبيب اللبناني الفرنسي إيلي شوفاني يجري أول عملية جراحية من نوعها لإنقاذ طفل من الشلل

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أجرى الطبيب الفرنسي اللبناني الأصل إيلي مفيد شوفاني في 19 كانون الثاني الجاري في مدينة مرسيليا الفرنسية عملية جراحية هي الأولى من نوعها باستخدام "السكانر الطبقي" لاحد الأطفال من الجنسية الايطالية بعمر ثلاث سنوات كان يعاني من تشوه خلقي في العامود الفقري.



وبحسب مقالات نشرت عن هذا الإنجاز، فإن هذه العملية تكللت بالنجاح بعد استئصال ثلاث خرزات لتفادي حصول شلل عند الطفل بمعاونة “السكانر الطبقي”.



وتعتبر هذه العملية الأولى عالمياً من هذا النوع وأجريت في المستشفى La Timone المختص بجراحة عظام الاطفال في مرسيليا. علما أن الدكتور الجرّاح إيلي شوفاني هو من بلدة رميش الجنوبية.