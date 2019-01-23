هل تجلس لفترة طويلة في العمل؟ اليكم ما يحصل للجسم!

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لها - فيما باتت اغلب الاعمال ترتكز على الكمبيوتر والانترنت، فباتت مسألة الجلوس لساعات طويلة خلال النهار دون حركة من الاشياء الروتينية التي يقع فيها الغالبية دون الالتفات الى المخاطر الصحية الناجمة عن ذلك، نشر موقع prevention تقريراً مفصلاً بالامراض التي يمكن ان تحدث بسبب هدا الجلوس، والتحذير من ضرورة التحرك قليلا اثناء العمل.

_ آلام الظهر والرقبة: من الطبيعي ان يعاني الفرد من هذه الآلتم بعد 4 ساعات من الجلوس، فذلك يضغط على القرص الرئيسي في أسفل الظهر، ما يؤدي إلى عدم القدرة على الوقوف بطريقة صحيحة وحدوث مشاكل في الرقبة والتي قد تتحول الى ديسك مزمن.

_ السمنة والسكري: ان الجلوس لفترات طويلة يجعلك تحرق عددا أقل من السعرات الحرارية، وقد تنخفض قدرة هرمون الأنسولين على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا، الامر الذي يهدد بزيادة الوزن بشكل مفرط والاصابة بداء السكري.

_ الإصابة بالسرطان: يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان بطانة الرحم بسبب الالتهاب وزيادة الوزن، وذكرت إحدى المراجعات في دورية "معهد السرطان" أنه مقابل كل ساعتين إضافيتين تقضيها في الجلوس يومياً، فإن الخطر يزداد بنسبة 8٪ و 10٪ لسرطان القولون وسرطان بطانة الرحم على التوالي.

- الاكتئاب: كشفت الأبحاث أنه كلما زادت فترات الجلوس في العمل كلما زادت مخاطر الإصابة بالاكتئاب، والقلق والتوتر.

_ ضعف العظام: الجلوس يؤدي الى ضعف العظام، حيث يستبدل الجسم كمية أقل مما يخسره من الأنسجة، ما يؤدي إلى عظام هشة وخطر أكبر لحدوث هشاشة العظام مع التقدم في السن.