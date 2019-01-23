تخلّصي من 5 كيلوغرامات في 10 أيام!

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لها - فيما يشدد اختصاصيو التغذية دائماً على أهمية النظام الغذائي الصحي المتوازن لخفض الوزن بدلاً من اللجوء إلى الحميات الصارمة التي تظهر آثارها السلبية على الصحة من الجهة، إضافة إلى ارتفاع احتمال زيادة الوزن سريعاً بعدها، يُظهر البعض رغبة في اللجوء إلى هذا النوع من الحميات التي تسمح بالخفض السريع للوزن، إما من أجل مناسبة معينة أو حدث أو لأي سبب آخر. وأياً كانت سيئات هذا النوع من الحميات، تكمن ميزتها الأساسية في كونها سريعة وتسمح بتجنب الإحساس بالملل. اختصاصية التغذية نيفين بشير تلفت إلى هذا النوع من الحميات التي يمكن اللجوء إليها بشكل استثنائي فيما تشدد على أهمية الحمية المتوازنة التي تساعد في الاعتياد على نمط حياة صحي وعادات صحية في المدى البعيد.

- ما ميزات النظام الغذائي الصحي المتوازن لخفض الوزن؟

تبرز أهمية النظام الغذائي المتوازن في الحفاظ على جسم سليم ورشيق خالٍ من الأمراض في الوقت نفسه. فلا تقتصر أهميته على الحفاظ على الرشاقة، بل تطاول الصحة أيضاً.

- هل النظام الغذائي الصحي يترافق دائماً مع الرياضة لنتيجة فضلى؟

من الطبيعي أن تكون للرياضة أهمية كبرى ضمن نمط حياة صحي، سواء لخفض الوزن أو للاستفادة من فوائدها الصحية. من هنا أهمية ممارسة الرياضة بما لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع لمدة 45 دقيقة. هذا من دون أن ننسى أهميتها للياقة البدنية ولتنشيط الدورة الدموية وحماية الجسم من الأمراض.

- رغم تفضيل الاختصاصيين الحميات المتوازنة، يفضل البعض اللجوء إلى الحميات السريعة لخفض الوزن، ما سبب ذلك؟

كاختصاصيات تغذية، نصادف باستمرار في عياداتنا أشخاصاً يفضلون اللجوء إلى الحميات السريعة لخفض الوزن في وقت أسرع من أجل مناسبة معينة أو سفر أو لأسباب أخرى. حتى أن البعض يلجأ إلى هذا النوع من الحميات لتجنب الشعور بالملل في حال اتباع حمية متوازنة تتطلب وقتاً أطول لخفض الوزن. شخصياً، لا أفضّل الحمية السريعة لأنه يمكن استرجاع الوزن الذي تتم خسارته بسرعة أيضاً، خصوصاً في حال عدم التنبه إلى نوعية الأكل بعد الحمية. لكن ثمة استثناءات دائماً وقد يرغب البعض بهذه الحمية.

- هل من شروط معينة لاتباع هذا النوع من الحميات؟

في حال اللجوء إلى حمية سريعة، ثمة شروط لا بد من التقيّد بها وأهمها:

* الخضوع للحمية بإشراف اختصاصية التغذية.

* عدم الخضوع لهذا النوع من الحميات لمدة تتخطى الـ14 يوماً.

* الحرص على تناول الفيتامينات المتعددة طوال مدة الخضوع لهذا النوع من الحمية لتعويض الفيتامينات والأملاح التي يخسرها الجسم.

* عند وقف الحمية، يجب الحرص على تناول كميات قليلة من الطعام والانتباه إلى نوعية الأكل.

* يجب ألا تكون كمية الوحدات الحرارية في الحمية أقل من 1100 وحدة حرارية لتجنب خسارة الطاقة من الجسم والتعرض إلى أضرار كثيرة.

- ما أنواع الحميات التي يمكن أن تسمح بخسارة حوالى 5 كيلوغرامات من أسبوع إلى 10 أيام؟

ثمة نوعان من الحميات السريعة التي يمكن اللجوء إليها في هذه الحالة:

أولاً: الحمية العالية البروتينات لمدة 14 يوماً.

ثانياً: حمية التخلّص من السموم في الجسم لمدة 14 يوماً.

- علامَ ترتكز الحمية العالية البروتينات وما المسموح به والممنوع فيها؟

* تعتمد الحمية العالية البروتينات على اللحوم والدجاج والسمك.

* يمنع فيها تناول النشويات منعاً باتاً.

* يمنع فيها تناول الفاكهة الغنية بالسكر كالتفاح والموز والبرتقال.

- ما مدى أهمية هذه الحمية؟

تكمن أهمية هذه الحمية في كونها تسمح بحرق الدهون المكدّسة في الجسم بفاعلية. وفي المقابل، تسمح بزيادة الكتلة العضلية. مع الإشارة إلى أن في هذه الحمية لا ينخفض الوزن عامةً بمقدار ما تنخفض نسبة الدهون في الجسم وتزيد نسبة العضلات فيه.

- ماذا عن حمية التخلص من السموم Detox؟

تعتمد هذه الحمية على الفاكهة والخضر بشكل سلطات وعصائر. ويمكن فيها إدخال اللحوم البيضاء مرةً في الأسبوع للحؤول دون نقص الطاقة في الجسم. مع الإشارة إلى أن في هذا النوع من الحمية يمنع تناول الحليب ومشتقاته والبيض. أما أهميتها فتكمن في كونها تساعد على تنظيف الجسم من السموم وتسمح بخفض كبير وسريع في الوزن بشكل ملحوظ.

نظام Detox

لمدة أسبوع إلى 14 يوماً

الفطور

• سلطة فاكهة مع الشوفان

عصير فاكهة Detox (ليموناضة بالنعناع، كيوي...)

وجبة صغيرة

• حبة من الفاكهة (تفاح، كيوي، موز...)

غداء

طبق كبير من سلطة الخضر

عصير Detox مصنوع من مجموعة من الخضر

وجبة صغيرة

• حبة من الخضر (جزر، خيار...)

العشاء

- طبق كبير من حساء الخضر

- عصير الفاكهة الطازج (برتقال، بطيخ...)