ان كنتم من عشاق الاطعمة الدسمة.. إليكم الحل للبقاء على الرجيم

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لها - في ما يعاني العديد ممن يتبع الانظمة الغذائية لخسارة الوزن من الحرمان، كشفت دراسة جديدة عن نتائج مثيرة لايجاد حل لمقاومة الأطعمة الدهنية بطريقة بسيطة.

ولفت العلماء ان تجنب شم رائحة الاطعمة التي نعشقها والمليئة بالدهون مثل البرغر أو البيتزا او المقالي والمعجنات بأنواعها لمدة دقيقتين فقط يكفي لإبعاد الرغبة عن تناول هذه الوجبات.

واوضح هؤلاء أن استنشاق الرائحة لمدة أقل من 30 ثانية سوف يحفزك ويجعلك تستسلم لتجربة تناول تلك الاطعمة من جديد وبالتالي فشل الريجيم واكتساب السعرات الحرارية.

واوضح الباحثون أن شم رائحة أخرى أو تجنب استنشاق رائحة الطعام الدهني لأكثر من 90 ثانية سيبعد الحواس عن البحث عن تلك الأطعمة، وحماية الريجيم وخسارة الوزن بسهولة.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرها موقع "دايلي ميل" ديبايان بيسواس خبير الأنف والأذن والحنجرة بجامعة فلوريدا أن الرائحة المحيطة عندما تكون قوية يمكن أن تكون أداة قوية لمقاومة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة، وبالتالي حاسة الشم يمكن أن تكون المفتاح لمكافحة مرض السمنة في جميع أنحاء العالم.