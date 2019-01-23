living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تكلفة الأنسولين في أميركا تضاعفت خلال 5 سنوات

23
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أشار تحليل جديد إلى أن تكلفة الأنسولين لعلاج النوع الأول من السكري في الولايات المتحدة بلغت المثلين تقريبا خلال خمس سنوات حتى عام 2016، الأمر الذي يسلط الضوء على الغضب العام من ارتفاع أسعار الأدوية.
 
ووفقا لتقرير من المنتظر أن يصدره، الثلاثاء، معهد تكاليف الرعاية الصحية، وهو منظمة غير ربحية، بلغت تكاليف الأنسولين السنوية لعلاج النوع الأول من السكري 5705 دولارات في المتوسط للمريض في عام 2016. وكان متوسط التكلفة حوالي نصف ذلك عند 2864 دولارا لكل مريض في عام 2012.
 
ويمثل المبلغ إجمالي ما يدفعه المريض والتأمين الصحي التابع له للحصول على الدواء، ولا يشمل نسبة الاسترداد التي يحصل عليها المريض من التأمين لاحقا.
 
ودفعت زيادة تكلفة الأنسولين بعض المرضى إلى المجازفة بصحتهم. وفي الشهور الأخيرة تحدث مرضى وأفراد عائلاتهم عن تقليل جرعات الدواء‭‭ ‬‬المنقذ للحياة لأنهم لا يستطيعون تحمل نفقاته. وقد أدى ذلك أيضا إلى بعض الاحتجاجات خارج مقار شركات لإنتاج الإنسولين.
 
وأرجع معهد تكاليف الرعاية الصحية ارتفاع تكلفة العلاج في المقام الأول إلى زيادة أسعار الأنسولين بشكل عام وبدرجة أقل إلى تحول المرضى لاستخدام منتجات الأنسولين الأكثر تكلفة.
 
ووجد التقرير أن متوسط استهلاك الأنسولين اليومي ارتفع بنسبة ثلاثة في المئة فقط خلال نفس فترة السنوات الخمس.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout