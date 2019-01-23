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"جوع الليل".. كيف تتغلب على إحساسك بـ"النهم"؟

23
JANUARY
2019
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تشير العديد من الدراسات الطبية إلى خطورة تناول الطعام ليلا، لكن الكثير من الأشخاص يستغلون أوقات السهر لتناول المزيد من الأطعمة، فما هي أضرار هذه العادة، وما هي البدائل الصحية التي يمكن اللجوء إليها؟

ولتناول الطعام ليلا أضرار كثيرة أبرزها تراكم الدهون في الجسم، والشعور بالاكتئاب في حال زيادة الوزن، فضلا عن حدوث خلل في الهرمونات كون تناول الطعام بشراهة ليلا يغير من النظام الطبيعي الذي اعتاد عليه الجسد في الليل.

وبحسب موقع "ويب طب" الصحي، فإن للشعور بالجوع ليلا أسباب، كشعور الشخص بالقلق والتوتر، مما يجعله يتوهم بأن الأكل سيخفف عنه ذلك الشعور.

كذلك فإن تجاهل الأشخاص لتناول وجباتهم خلال النهار يجعلهم يستبدلونها بأخرى تؤكل ليلا.

وينصح الموقع كل من يأكل ليلا باتباع طرق للتغلب على "النهم"، كاستبدال الأغذية ذات السعرات الحرارية العالية بأخرى منخفضة السعرات مثل الخضراوات.

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