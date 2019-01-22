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اعرفي الأخطار الصحية التي تواجهينها من أمراض القلب للخصوبة... وفق فصيلة دمك

22
JANUARY
2019
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لها - اعتماداً على فصيلة الدم وتحليلها، استطاع العلماء أن يحددوا عدداً من الأمراض التي يكون صاحب فصيلة دم معينة معرضاً للإصابة بها، بحسب ما أورده تقرير لموقع "ديلي هيلث بوستDaily Health Post " المعني بالشؤون الصحية. واستطاع العلماء تحديد أنواع كثيرة من الأمراض على هذا الأساس، منها أمراض القلب والسرطان والقرحات وحتى الأمراض المتعلقة بالذاكرة.
 
النوع A: بالعموم يكون أصحاب فصيلة الدم A معرضين للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 20% أكثر من أصحاب فصائل الدم B وO، خاصة إذا كانوا من المدخنين أو ممن يشربون الكحوليات).
 
*أصحاب فصيلة الدم A هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة أكثر من حاملي الفصائل الأخرى.
 
*أصحاب هذه الفصيلة معرضون لإدمان الكحوليات أكثر من غيرهم.
 
*معدل الخصوبة في السيدات عادة ما يكون أكثر من السيدات ذوات فصائل الدم الأخرى.
 
النوع B: أصحاب فصيلة الدم B عادة ما يكونوا معرضين للإصابة بسرطان البنكرياس أكثر من الفصائل الأخرى.
 
*وفيما يتعلق بمشاكل الذاكرة، فإن أصحاب هذه الفصيلة معرضون للإصابة بالخرف وألزهايمر مع كبر السن أكثر من غيرهم من أصحاب فصائل الدم الأخرى.
 
*هم معرضون للإصابة بأنواع مختلفة من القرحات.
 
*هم معرضون أيضاً لمختلف أنواع العدوى أكثر من غيرهم.
 
*أصحاب هذه الفصيلة أيضاً يتميزون بمستوى أيض أعلى بكثير عن غيرهم.
 
*كما أن أصحاب الفصيلة B عادة ما تتكون لديهم العضلات بشكل أسرع لذا فعادة هو يستفيدون من ممارسة الرياضة بشكل كبير.
 
النوع O: أصحاب هذه الفصيلة بعيدون إلى حد ما عن الإصابة بأمراض القلب بالمقارنة بأصحاب فصائل الدم الأخرى.
 
*كما أنهم أقل عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 37% أقل من غيرهم.
 
*أصحاب الفصيلة O أيضاً هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب وسرطان المعدة وسرطان البنكرياس بالمقارنة بأصحاب فصائل الدم الأخرى.
 
*أصحاب فصيلة الدم O عادة ما يكونوا عرضة للإصابة بالسمنة بشكل كبير، خاصة من الرجال.
 
*السيدات من ذوات فصيلة الدم O عادة من تكون لديهن نسبة خصوبة متدنية عن غيرهن.
 
النوع AB: أصحاب هذه الفصيلة يكونون عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 23% أكثر من غيرهم.
 
*أصحاب الفصيلة AB تكون لديهم فرص أكبر من غيرهم للإصابة ببعض مشاكل الإدراك.
 
*السيدات ممن يحملن هذه الفصيلة عادة يصبحن معرضات للإصابة بضغط الدم المرتفع أثناء الحمل والذي يعرف بـ"تسمم الحمل".
 
*أصحاب الفصيلة AB في العادة يعانون من مشاكل متعلقة بالذاكرة بنسبة 82% أكثر من غيرهم.
 
*أصحاب الفصيلة AB يحملون المزايا التي يتمتع بها أصحاب الفصائل A وB مجتمعين وكذلك التحديات التي تواجههم.
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