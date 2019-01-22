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إذا كنت دائم الشعور بالبرودة.. فحاول أن تتفادى 7 أسباب

22
JANUARY
2019
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بعض الأشخاص قد يشعرون بالبرودة طيلة الوقت، خاصة من أطرافهم، بالرغم من دفء الجو في كثير من الأحيان، إلا أن الأطباء يحذرون أن هذه الحالة قد تنبئ بإصابتك بعدة أمراض.
 
وهذه الحالة عادة ما تكون منتشرة في النساء أكثر من الرجال، بحسب تقرير نشره موقع "هيلثي وومينHealthywomen "، الذي أوضح أنه من الشائع أن تشعر النساء بالبرد بشكل خاص عن الرجال نتيجة طبيعة تركيبة الجسم.
 
ومع ذلك فقد تكون البرودة طوال الوقت مجرد جرس إنذار أو عرض للأسباب التالية:
 
1) انخفاض وزن الجسم: فعندما تعاني من نقص في الوزن، يفتقر جسمك إلى المستوى الكافي من الدهون المطلوبة لعزلك عن درجات الحرارة الباردة، كما أن قلة الطعام تعني قلة السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، والمسؤولة عن تسليح الجسم بالحرارة اللازمة، لذا يبدأ الجسم بالشعور بالبرودة بطريقة أكبر.
 
2) مشاكل الغدة الدرقية: وهذا يعني أن الغدة الدرقية لا تفرز ما يكفي من هرمونها الذي يبطئ عملية الأيض، مما يمنع محرك الجسم من إنتاج حرارة كافية.
 
3) انخفاض مستوى الحديد بالجسم: فالحديد يساعد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم، مما يجلب الحرارة والمغذيات الأخرى إلى كل خلية في الجسم، وبالتالي فإن نقص الحديد في الجسم قد يسبب الشعور بالبرودة طيلة الوقت.
 
4) مشاكل في الدورة الدموية: فهي قد تعيق عملية تدفق الدم إلى أطراف الجسم، وهي أيضاً علامة على أن القلب لا يضخ الدم بفعالية، أو أن هناك انسداداً في الشرايين، وكلها تؤدي للشعور بالبرودة الدائم.
 
5) الحرمان من النوم: قلة النوم قد تؤدي إلى تدمير النظام العصبي الذي يتحكم في درجة حرارة الجسم، وبالتالي يزيد الشعور بالبرودة.
 
6) قلة شرب الماء: يساعد الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم لأنه يحبس الحرارة ويطلقها ببطء، وبالتالي يحافظ على درجة حرارة جسمك في المعدل المتوسط، أما قلة شرب الماء فهي تزيد من شعورك بالبرودة.
 
7) نقص فيتامين "B12": يحتاج الجسم هذا الفيتامين لصنع خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى مختلف أنظمة الجسم، وبالتالي فإن نقص ذلك الفيتامين في الجسم ينتج عنه انخفاضاً بعدد خلايا الدم الحمراء مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة الدائم.
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