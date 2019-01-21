للمدمنين على رقائق البطاطا.. تغلب على "الإدمان" بأنفك

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لا يستطيع كثيرون مقاومة رقائق البطاطا، فيقبلون عليهم ملتهمين كميات كبيرة تلو الأخرى، وينسون النصائح التي تدعوهم لتجنب هذه العادة التي تلحق الضرر بصحتهم.

لكن باحثين أميركيين وجودا طريقة بسيطة تساعد هؤلاء في كبح جماح رغبتهم، وفق دراسة نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، الجمعة.

وتقول الدراسة إن تعرض الشخص لرائحة رقاق البطاطا لمدة تصل إلى دقيقتين يمكن أن تقلل من رغبته في تناول المزيد من هذا الطعام.

وأوضح الباحثون في جامعة جنوب فلوريدا أن الرائحة التي تفوح من بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في إشباع المعدة، وذلك لأن الدماغ لا يفرق بين مصادر المتع الحسية.

ويقول الدكتور ديبايان بيسواس، الذي قاد هذه الدراسة، إن الرائحة المحيطة بالأطعمة يمكن أن تكون أداة قوية لمقاومة الرغبة الشديدة في تناول الأغذية التي يعتبرها البعض لذيذة.

وخلال الدراسة، عرض الباحثون المشاركين لرائحة أغذية صحية مثل التفاح والفراولة وأخرى غير صحية مثل البسكويت والبيتزا.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تعرضوا لرائحة البسكويت لمدة أقل من 30 ثانية كانوا أكثر رغبة في تناوله، لكن أولئك الذين تعرضوا لرائحة البسكويت لمدة أطول من دقيقتين توقفوا عن اعتبار هذا الغذاء جذابا.

لذلك، عوضا عن الهرب بعيدا عن رقائق البطاطا عندما تشم رائحة، فمن الأفضل ممارسة الشم لفترة تزيد عن دقيقتين، ويمكنك بعد ذلك أن تتناول كمية أقل مع إحساس بالشبع.