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رسائل الجسم.. 8 أسباب توقظك من نومك العميق في الليل

21
JANUARY
2019
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معظمنا يستيقظ من نومه بشكل دائم أثناء الليل، لكن في بعض الأحيان يكون الاستيقاظ بشكل كامل ومتكرر علامة على وجود مشكلة يريد الجسم أن ينبهك لها من أجل تعديل وضعيتك لتجنب الخطر.
 
ويقول الدكتور نيل ستانلي، من جمعية النوم البريطانية، "إن أجسامنا قد تكون فريسة سهلة عندما نكون نائمين، لذا يستيقظ كثير من الناس بانتظام أثناء الليل"، محذرا من تجاهل تكرار ذلك.
 
واستعرض موقع "ستاندر ميديا" البريطاني، 8 أسباب تجعل الإنسان يستيقظ بشكل كامل من نومه العميق أثناء الليل.
 
تشنجات الساق
 
ينتج التشنج في الساق من نقص مستويات الكالسيوم والمغنيسيوم. كما أن الشد العضلي ناجم عن تضرر الشرايين الطرفية في الساقين بسبب رواسب دهنية أو ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.
 
السعال
 
يحدث هذا عندما لا يغلق الصمام الفاصل بين المريء والمعدة، مما يسمح لحامض المعدة بالتسرب. ويمكن للحامض أن يتحرك نحو الصدر، مما يزعج الجزء الخلفي من الحلق، مما يؤدي إلى السعال، الذي يدفعك للاستيقاظ.
 
الفراش السيئ
 
يقول الخبراء إن الإنسان بحاجة إلى تغيير فرشة (مرتبة) السرير كل 8 أو 10 سنوات. وإذا ما شعرت بوجود فجوة بين العمود الفقري والفرشة أثناء النوم فاعلم أنها غير صحية، وستكون سببا في آلام تدفعك للاستيقاظ من نومك العميق.
 
التهاب المفاصل
 
إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل، فأنت عرضة لنشاط أكبر للمواد الكيميائية المؤدية للالتهابات من الساعة 11 مساء حتى 3 صباحا. لذلك، قد يساعدك تناول مضادات الالتهابات قبل النوم في عدم الاستيقاظ.
 
إن كنت تعاني من مرض الربو، يمكن أن يكون نومك أكثر سوءا، إذ إن الاستلقاء يعني أن المخاط يمكن أن يتراكم في المجاري الهوائية، مما يؤدي إلى الضغط على الرئتين، وهذا ما سيجعل نومك مضطربا حلال الليل.
 
انقطاع النفس
 
قد نستيقظ من النوم ونحن نهلوس، وبدون أن نعرف أين نحن بالضبط. وهذا وارد لأن أجزاء من الدماغ تكون في حالة نوم، وقد لا نتمكن من النهوض. ويحدث هذا عادة بسبب انقطاع النفس المصاحب للشخير أثناء النوم.
 
العرق
 
تتسبب بعض المشروبات في توسيع الأوعية الدموية، مما يجعلنا نشعر بالدفء، وبالتالي التعرق أثناء النوم. وقد يكون التعرق أحد الآثار الجانبية لمضادات الاكتئاب، التي يمكن أن تزيد من مستويات هرمونات التوتر.
 
الرغبة في التبول
 
عدم استقرار المثانة والبروستاتا خلال ساعات النوم في الليل قد يدفعك إلى الاستيقاظ. هناك القليل من الرجال الذين يمكنهم التحكم في مسألة التبول مع تقدمهم في العمر، لكن هذا يضغط على المثانة مما يتسبب بحدوث آلام أسفل البطن.
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