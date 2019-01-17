اعتاد على حقن نفسه بسائله المنوي مدة عام ونصف.. والسبب؟!

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اكتشف أطباء حقيقة قيام رجل إيرلندي بحقن نفسه بالسائل المنوي مدة عام ونصف، في محاولة لعلاج ألم الظهر، وذلك بعد تورم ذراعه ومعاناته من حالة مزمنة استدعت دخوله المستشفى. وكشف الرجل تفاصيل "علاج السائل المنوي" عند استجوابه، واعترف بأنه حقن نفسه بالسائل المنوي كعلاج "مبتكر" لآلام ظهره مرة واحدة في الشهر، على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، سواء في الوريد أو داخل العضلات، باستخدام إبرة اشتراها عبر الإنترنت، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم. وفي حديثه مع أطباء مستشفى دبلن، قال الرجل إن "العلاج" كان من وحي أفكاره 100%، وطبقه دون استشارة طبية.



وكتب الأطباء في تفصيل الحالة التي وُصفت في المجلة الطبية الإيرلندية: "كشف المريض عن حقنه نفسه بالسائل المنوي عن طريق الوريد كوسيلة مبتكرة لعلاج آلام الظهر، دون الاستعانة بأي نصيحة طبية". وفي حين أن الرجل يعاني من آلام الظهر، أصيبت ذراعه أيضا بتورم ناجم عن تسرب السائل المنوي إلى الأنسجة المحيطة بسبب الحقن الفاشلة. وأوضح الدكتور إل-دون، أن هذه الحالة غير أخلاقية، خاصة أن الرجل اتخذ القرار من تلقاء نفسه دون الاستعانة بأصحاب الخبرة الطبية، مشيرا إلى "المخاطر التي تنطوي عليها التجارب الطبية قبل إجراء البحوث السريرية واسعة النطاق". ولحسن الحظ، تعافى الرجل من آلام الظهر خلال إقامته في المستشفى، وبالطبع دون استخدام السائل المنوي.