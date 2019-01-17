احذروا النوم أقل من 6 ساعات.. "القلب في خطر"

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كشف علماء من أميركا وإسبانيا أن الذين ينامون أقل من ست ساعات يوميا، يزداد خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالذين ينامون 7-8 ساعات في اليوم.

وبحسب موقع EurekAlert، الدراسة شملت 3974 مواطنا إسبانيا، حملوا خلال فترة التجربة جهاز "Actigraph" الذي يقيس طول فترات النوم واليقظة.

وقسم المشتركون إلى أربع مجموعات وفقا لوقت نومهم ليلا. كما خضعوا جميعا لتخطيط صدى القلب والتصوير المقطعي بالكمبيوتر لتشخيص الأمراض.

وكشفت النتائج زيادة خطر إصابة الذين ناموا أقل من ست ساعات بتصلب الشرايين بنسبة 27% مقارنة بالذين ناموا 7-8 ساعات. بالإضافة إلى هذا، ازداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34% بسبب سوء النوم والاستيقاظ الليلي.

وتبين أن النوم لفترة تزيد عن 8 ساعات في اليوم يمكن أن يساعد على الإصابة بتصلب الشرايين.

وكان باحثون بريطانيون قالوا إن تتابع حدوث قلة النوم يحدث تأثيرات خطيرة على الوظائف الداخلية لجسم الإنسان.

فقد توصلت دراسة إلى أن نشاط المئات من الجينات يتوقف مع انخفاض معدلات النوم إلى أقل من ست ساعات في اليوم.

وذكر الباحثون في المجلة الرسمية التي تصدر عن الأكاديمية الوطنية للعلوم أن نتائج ذلك البحث قد تساعد على إدراك الضرر الذي تلحقه قلة النوم بصحة الإنسان، فأمراض القلب، والسكري، والسمنة، والضعف في وظائف الدماغ، كلها أمراض ترتبط باضطرابات النوم.