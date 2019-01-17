لنحيلي القوام.. هكذا تكتسبون الوزن دون الإضرار بصحتكم

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دائماً ما نفكر في كيفية التخلص من الوزن الزائد لكي نتمتع بأجسام مثالية وصحة جيدة، لذا نلجأ لاتباع أنظمة غذائية قاسية للتخلص من الكيلوغرامات الإضافية، وبالتالي نحرم أنفسنا من العديد من الأطعمة التي نعشقها.

لكن ماذا لو كنا نعاني من نقص الوزن عن المعدل الطبيعي؟

فهناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تكسبنا الوزن مثل البطاطس والمعكرونة والأرز وبعض أنواع الفواكه... إلخ، لكن من المهم أن نكتسب الوزن بصحة حتى لا يعود الأمر علينا بالضرر.

فاللجوء إلى الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية مثل رقائق البطاطس المحمرة والبيتزا والحلويات، سيزيد من الوزن بالفعل لكنه سيصيب الجسم بالأمراض، مثل السكري وضغط الدم المرتفع وأمراض القلب.

وعلى ذمة موقع "أورغانيك فاكتسOrganic Facts "، هناك قائمة من 18 نوعاً من الأطعمة الصحية التي يمكنها أن تكسب الجسم الوزن المطلوب لكن بصحة، ومنها:

1 - البطاطا

هذا أفضل خيار لزيادة الوزن ولكن بصحة، فهي غنية بالكربوهيدرات والألياف وفيتامين "C"، لذا يجب التأكد من تناول قشور البطاطا حتى لا نفقد قيمتها الغذائية العالية.

2 - خبز الحبوب الكاملة

هو مصدر جيد للكربوهيدرات، كما أنه غني بالألياف والعناصر الغذائية المفيدة التي يمكن أن تزيد من الوزن قليلاً إذا تم تناولها بكثرة.

3 - زبدة الفول السوداني

تناول زبدة الفول السوداني يعتبر من أسهل الطرق لزيادة الوزن دون الإضرار بالصحة، كما أنها غنية بالبروتينات.

4 - الجبن

لا شك أن الإكثار من أنواع الجبن كامل الدسم سيساعد في اكتساب الوزن، علاوة على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن والبروتينات.

5 - الحليب كامل الدسم

من أهم الأمور التي تساعد على اكتساب الوزن التوقف عن استخدام منتجات الألبان منزوعة الدسم والاعتماد على المنتجات كاملة الدسم والتي تحتفظ بخواصها الغذائية وفوائدها من فيتامينات ودهون مفيدة.

6 - اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء غنية بالمعادن والدهون الجيدة، والتي ستساعد في إكساب الجسم بعض الوزن إذا تم تناولها من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، لكن لا يجب الإكثار منها حتى لا تضر الصحة.

7 - الزبد

بالطبع فإن الإكثار من الزبد يضر بالصحة، لكن في حالة الرغبة في اكتساب بعض الكيلوغرامات، يمكن إضافة القليل من الزبد إلى الوجبات على مدار اليوم.

8 - البيض

إن تناول البيضة الكاملة يمد الجسم بالكوليسترول الجيد وبكميات كبيرة من فيتامينات "A" و"D" و"E". ويمكن إضافة البيض إلى وجباتك اليومية للحصول على نتائج جيدة.

9 - الموز

يمكن الاعتماد على الموز للحصول على الطاقة بشكل سريع، فهو غني بالبوتاسيوم والكربوهيدرات والعناصر الغذائية المفيدة التي يحتاجها الجسم. وتحتوي الموزة الواحدة على حوالي 100 سعر حراري.

10 - سمك السلمون

إضافة سمك السلمون الغني بالبروتينات والمعادن إلى وجباتك مرتين أو ثلاثا أسبوعياً سيساعدك في اكتساب القليل من الوزن، علاوة على تقوية جهازك المناعي.

11 - المعكرونة (الباستا)

المعكرونة تشبه البطاطا بالنسبة لقدرتها على إكسابك بعض الوزن إذا ما تم تناولها بكثرة، وذلك لأنها غنية بالكربوهيدرات. وبإضافة بعص الصلصات الشهية سيزيد ذلك من كم السعرات الحرارية الداخلة للجسم.

12 - غرانولا

إن إضافة حبوب الغرانولا لوجباتك، خاصة مع الزبادي، قد يؤدي إلى زيادة الوزن ولكن بصحة، حيث إن الغرانولا غنية بمركزات السكر والألياف والبروتين، مما يكسب الجسم كميات كبيرة من السعرات الحرارية.

13 - الفواكه المجففة

حين يتم تجفيف الفواكه، فإنها تكتسب سعرات حرارية أكثر من حالتها الطبيعية، لذا فهي تساعد في اكتساب الجسم بعض الكيلوغرامات الصحية.

14 - الفواكه الغنية بالسكر

بعض أنواع الفواكه الطبيعية مثل المتنغو والبابايا والأفوكادو والأناناس والعنب والتين ... إلخ، كلها غنية بالسكر الذي يساعد في اكتساب الوزن بتوازن، حيث إن تلك الفواكه غنية أيضاً بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف.

15 - الروبيان

يتمير الروبيان بأنه من الأطعمة العالية بالسعرات الحرارية، إلا أنه مفيد جداً نظراً لاحتوائه على الدهون الصحية، كما أنه لا يعطي إحساساً بالشبع أو الامتلاء.

16 - الأرز

مثل البطاطا والمعكرونة، يتميز الأرز (خاصة البني) بأنه غني بالكربوهيدرات والألياف، فهو يكسب الوزن لكنه يحسن عملية الهضم ويحسن من صحة القلب.

17 - خبز الذرة

هو من أنواع الخبز النادرة، إلا أنه عالٍ جداً بالسعرات الحرارية، لذا فهو يساعد جداً في اكتساب الوزن بطريقة صحية.

18 - صدور الدجاج

على الرغم من أن صدور الدجاج قليلة الدسم إلا أنها عالية في سعراتها الحرارية، لذا فهي اختيار جيد في حالة الرغبة في اكتساب الوزن.