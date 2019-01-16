9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش

A + A -

يؤدي تراكم دهون البطن إلى ظهور ما يعرف بـ"الكرش"، وتكمن خطورتها البالغة في أنها يمكن أن تلتف حول الأعضاء الرئيسية، مثل الكبد والبنكرياس والكلى. ولكن بحسب موقع WebMD، هناك طرق ونصائح بسيطة يمكن أن تساعد على التخلص من الكرش.

ومن بين أشهر الوسائل للتخلص من الكرش تناول الكثير من الخضراوات الورقية والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات.

يذكر أنه ليس هناك إثباتات علمية على وجود "أطعمة فائقة" تذيب الدهون بالجسم، كما أنه لا يمكن التخلص من الدهون "الحشوية" التي تتراكم حول الأعضاء الحيوية في الجسم بممارسة بعض التمرينات الرياضية بشكل عشوائي أو لفترات متقطعة، وإنما بالأخذ بالنصائح التالية:

1- إنقاص الوزن

أي شخص يعاني من تراكم الدهون الحشوية لا بد وأن يكون لديه الكثير من الوزن الزائد، الذي يجب التخلص منه. وعندما يبدأ الشخص بالتخلص من هذا الوزن الزائد، فإن ذلك سوف يساعد جسمه بأكمله، بما في ذلك دهون البطن.

2- التقليل من الدهون المشبعة

للتخلص من الكرش، يجب التقليل من كميات الدهون "المشبعة" التي يتناولها الشخص. والدهون المشبعة موجودة في اللحوم الحمراء وزيت جوز الهند وزيت النخيل، ومنتجات الألبان كاملة الدسم. ويفضل استبدالها بالدهون التي تتوافر في الأطعمة النباتية أو الأسماك مثل سمك السلمون والتونة والماكريل الغني بأوميغا 3.

3- المواظبة على تمرينات رياضية

لا يهم عدد الساعات التي يقضيها الشخص في ممارسة المشي أو العدو طالما كانت هذه الرياضة متقطعة أو غير منتظمة. في المقابل، المواظبة على بعض تمرينات الإحماء لمدة دقيقة يوميا يمكن أن يكون أكثر تأثيرا وإيجابية في سبيل التخلص من الكرش.

موضوع يهمك ? دائماً ما نفكر في كيفية التخلص من الوزن الزائد لكي نتمتع بأجسام مثالية وصحة جيدة، لذا نلجأ لاتباع أنظمة غذائية قاسية...لنحيلي القوام.. هكذا تكتسبون الوزن دون الإضرار بصحتكم صحة

4- النوم لفترة مناسبة

إن النوم لأقل من 5 ساعات يومياً يؤدي إلى زيادة الوزن، مما قد يعني دهوناً أكثر في البطن، كما هو الحال مع النوم لأكثر من 8 ساعات. إن العدد المناسب من ساعات النوم هو بين 6 و8 ساعات.

5- الابتعاد عن العمليات الجراحية

لا تقدم الجراحة التجميلية أي حلول في حالة وجود كرش، حيث إن عمليات شفط الدهون لا تصل إلى داخل جدار البطن. وبالتالي لا يمكن التخلص من دهون البطن الحشوية. وبالمثل، فإن الحمية الغذائية المتقطعة ليست هي الحل أيضاً. ولكن يتمثل الحل الحقيقي في انتقاء الخيار الأكثر بطئاً وثباتاً، بمعنى تغيير نمط الحياة لفترة طويلة.

6- تجنب التوتر

يتسبب التوتر في تناول الشخص للمزيد من الدهون والسكريات، كما وفي إطلاق العنان للكورتيزول، المعروف باسم "هرمون الإجهاد"، والذي يمكن أن يعزز تراكم الدهون في البطن. يتسبب التوتر في النوم لفترات أقل ولممارسة تمارين رياضية أقل من العادة. يمكن التخلص من التوتر ومن تراكم الدهون في البطن بممارسة التأمل والاستماع إلى الموسيقى.

7- تناول كمية مناسبة من الماء

يجب التفكير مليا عند تناول قهوة "لاتيه" أو مشروب "صودا"، وتذكُّر عدد السعرات الحرارية العالية التي سيتم تجرعها، ويجب إعادة النظر في الكمية التي سيتم تناولها أو استبدال هذه المشروبات بكوب من الماء.

8- الامتناع عن التدخين

من أجل التخلص من دهون البطن العنيدة، يجب الإقلاع عن التدخين.

9- قياس الخصر والوزن

ينصح بالحرص على قياس مستوى الخصر، ويجب ألا يزيد متوسط قياس الخصر عن 35 بوصة للسيدات و40 بوصة للرجال. ويجب أن يصاحب قياس الخصر المثالي الاحتفاظ بوزن مناسب، حيث لا يكفي قياس الخصر لمعرفة إذا كان هناك تراكم لدهون حشوية أم لا.