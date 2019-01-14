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7 أعراض تتطلب زيارة طبيب أورام.. تعرفوا عليها

14
JANUARY
2019
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أوصت دراسة طبية حديثة بتحرك المرضى بشكل سريع لزيارة الطبيب المختص بالأورام في حال اكتشاف سبعة أعراض تعد رئيسية في التعرض للإصابة بمرض السرطان.
 
وكشف ماكميلان كريس ستيل، العالم في مركز أمراض الأورام في لندن، عن 7 أعراض تعد رئيسية ويجب عند اكتشافها اللجوء بسرعة إلى الطبيب.
 
وتضم هذه الأعراض السبعة:
 
التغيرات السريعة في عمل الأمعاء أو المثانة.
وحالات النزف غير المبرر.
وأي بروزات في الصدر أو مكان آخر في الجسم.
وحالات البلع الصعب.
والتغير في لون أو مقياس الشامة.
وأيضا السعال الشديد مع بحة الصوت.
وأي إصابات تبقى ولا تلتئم لفترة طويلة.
 
وأوضح الطبيب البريطاني أن الأعراض المذكورة قد تكون غير مرتبطة بأمراض الأورام لكن زيارة الطبيب حال اكتشافها أمر مهم للتحقق من الأعراض، وليس لإضاعة وقت الأطباء، مشيراً إلى إمكانية منع أربعة حالات من التطور من أصل عشرة بفضل التشخيص في الوقت المناسب.
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